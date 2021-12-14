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Нововведення щодо пенсій: науковиця розповіла про проблему Експертка розповіла, чому накопичувальна система пенсій в Україні може не спрацювати

Накопичувальна пенсійна система для працівників підприємств великої приватизації, яку запроваджує уряд у тестовому режимі, може зовсім не спрацювати через значну кількість недоліків. Про це розповіла в ефірі програми "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

"Весь експериментальний проєкт цілком може залишитися лише на папері, адже це для працівників підприємств, які йдуть на так звану велику приватизацію. Багато з цих підприємств у не зовсім робочому стані можуть бути. Останній яскравий приклад - продаж заводу "Більшовик". Там уже не було кого захищати і підприємства, як такого, там вже не було. Багато з цих підприємств із величезними боргами, там багато судових рішень і невідомо, чи знайдуть працівників, яких потрібно захищати. І головне - у роботодавців буде додатковий стимул, щоб позбутися цих працівників, щоб не нести ці додаткові витрати на пенсійне накопичування. Також питання, чому тільки 50% працівників будуть охоплені? І кого саме будуть охоплювати цією програмою визначає роботодавець. Це взагалі може трактуватися як дискримінація, адже якщо роботодавець буде одноосібно визначати, кого охоплювати, а кого ні - поганий приклад", - каже вона.

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Також експерт розповіла про запас міцності у солідарній системі пенсійних виплат, який наразі працює в Україні.

"Усе залежить не стільки від демографії, скільки від консолідації суспільства, від того, наскільки суспільство є згуртованим і наскільки міцною є економіка. Переважній більшості людей відкладати нема куди. І що стосується пенсійного забезпечення - немає у світі країни, де б цим не займалася держава. Тобто, усі країни де є пенсійні системи, вони завжди організовані на рівні достатньо високому, зокрема й на рівні центрального уряду, або провінції, як у Китаї, наприклад. Тому, якщо пенсійна система неорганізована, якщо її правила не виконуються, якщо держава, як інструмент суспільства не дбає про нормальне становище людей пенсійного віку, тоді й накопичувальні пенсії не будуть надійним інструментом", - сказала Ткаченко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня повідомив, що уряд запроваджує накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації.

"Уряд започаткував експериментальний проєкт - програму додаткового соціального захисту працівників підприємств, які підпадають під велику приватизацію. Інвестор, який купує такий державний об'єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - зазначається у повідомленні пресслужби Кабміну.

Раніше економіст Олег Пендзин заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не має сенсу через слабкість вітчизняної економіки.

"В слабких економіках будь-яке накопичення не гарантує збереження коштів. А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років - це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима - то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми", - пояснив Пендзин.