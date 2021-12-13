22:46, Вчора

Тимошенко про підвищення зарплат і пенсій у 2022 році: бідніше стануть всі Лідерка партії "Батьківщина" оцінила ключові показники бюджету-2022

Підвищення мінімальних зарплат і пенсій, закладене в держбюджеті на 2022 рік, в кілька разів нижче, ніж рівень інфляції в Україні.

Про це розповіла в ефірі ток-шоу "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко.

"Я відкрила останні цифри - буряк, наприклад за останній час подорожчав на 180%. Цибуля - на 124%, капуста - на 52%, соняшникова олія - майже на 50%, цукор - майже на 40%. Хочу сказати - 80 гривень, які навіть якщо додадуть до пенсії, вони когось врятують? У нас 2/3 пенсіонерів отримують пенсію нижче приблизно в два рази мінімального прожиткового рівня. Це закладено і на наступний рік у бюджеті. Можу вам сказати, тільки навела цифри, що в півтора рази рази більше люди зараз платять за комунальні послуги, ніж минулого року. Може це підвищення пенсії або підвищення заробітних плат, які зараз передбачають на копійочки, закрити хоча б цю інфляцію? Це означає, що при такій інфляції таке підвищення призводить до того, щоб кожна родина стала біднішою", - заявила Тимошенко.

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За її словами, "інфляція багатократно перевищує ті додатки, які дають до заробітних плат і пенсій".

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Закон передбачає поетапне зростання прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб з 1 січня 2022 року він становитиме 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн та з 1 грудня – 2684 грн. Крім того, з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте до 6700 грн. При цьому очікується, що інфляція на кінець 2022 року становитиме 6,2%.

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що пенсійна система в Україні побудована таким чином, що людині не виплачують навіть десяту частину того, що вона перераховує до Пенсійного фонду.

"Сьогодні ті пенсії, які вам платять, якщо обрахувати на середній термін життя людини, вам навіть десяту частину не виплачують того, що за все життя за вас перераховано до пенсійних фондів. Це означає, що вас глибоко, системно і просто дуже нахабно обманюють", - підкреслила Тимошенко.