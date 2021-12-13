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Це знущання: політолог про видачу "ковідної тисячі" "Електорально це плюсів Зеленському не додасть"

"Тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, не додасть рейтингу партії президента. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політексперт Андрій Єременко.

"Електорально це плюсів Зеленському не додасть, на жаль чи на щастя. Тому що ця тисяча для тих, кому реально потрібна, сприймається як знущання, бо бабусям у селі тисяча гривень заради театру якось не дуже. Людина, яка регулярно відвідує театр або кіно, для неї ця тисяча не є вирішальною сумою. Хоча дійсно, це підтримає якісь бізнеси і тисяча краща, ніж нічого. Але все одно воно не дасть електорального позитивного ефекту», – каже він.

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За словами експерта, від роздачі ковідних грошей не буде й економічного ефекту, а деякі українці можуть переглянути свої політичні погляди.

"Бо більшість людей, які отримають гроші, відправлять їх туди, куди розуміють. Позитивного взагалі не буде нічого, бо багато хто сприйме тисячу гривень, як знущання і, відповідно, ще раз подумає, чи не подивитися їм на інших політиків", - вважає експерт.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави 1000 грн.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент до спортзалів або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни... Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" є, на жаль, не в кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку", — сказав Зеленський.

Нардеп Олексій Гончаренко звернув увагу, що реалізація 1000 гривень для вакцинованих від коронавірусу, могла б піти на оплату послуг ЖКГ, а не на певні сфери бізнесу.

"Я знову ставив питання перед прем'єр-міністром на "Годині запитань до уряду", щоб ту тисячу гривень, яку зараз даватимуть вакцинованим, можна було направити на комунальні послуги. Це теж би знизило напругу для людей на їхній бюджет, і для держави це було б полегшенням. Але поки вони відмовляються", - сказав Гончаренко.