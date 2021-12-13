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Названо терміни майже повного переходу світу на зелену енергетику Відновлювані джерела енергії будуть дешевшати

Зелена енергетика досягне потужності 4800 гігават через п'ять років. У 2026 році лише 5% новозбудованих електростанцій спалюватимуть вугілля та газ, повідомляється у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Світові ціни на викопне паливо зростають, тому експерти вважають, що майбутнє — за джерелами енергії, що відновлюються, зокрема, екологічними сонячними електростанціями.

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Наразі активно розвивають зелену енергетику країни Азії та Європи. Наприклад, у Китаї сонячна енергія коштує стільки ж, скільки вугільна. У перспективі відновлювані джерела енергії будуть дедалі вигіднішими для використання.

Нагадаємо, Німеччина планує протягом найближчих 10 років повністю відмовитися від вугілля і 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії. Зараз по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія почала облаштовувати чисті міста. За даними телеканалу "Україна 24", штучний острів площею, як Київ, збудують біля узбережжя Червоного моря. Живитися він буде виключно зеленою енергією.