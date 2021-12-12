21:54, Вчора

Це соціальний геноцид: Співак про пенсії та субсидії Співак запропонував фахівцям, які формують рівень мінімальної пенсії, сходити з цією сумою в аптеку

На мінімальну пенсію в Україні вижити не можна. Про це заявив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

"Мінімальна пенсія 2027 гривень. Скажіть мені, це не соціальний геноцид власного народу? Прожитковий мінімум, як кажуть всі експерти, з точки зору фізіологічного проживання людини, це 5-6 тисяч гривень доходу. Дві тисячі гривень мінімальна пенсія! Вони в аптеку хоч би раз зайшли та подивилися, що за 2000 грн можна тільки один раз туди зайти", - сказав політолог.

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Також Співак звернув увагу на те, що, незважаючи на збільшення ціни на тарифи та газ, в Україні на субсидії на 2022 рік було закладено ще менше грошей, ніж 2021 року.

"Субсидії, давайте логіку простежимо. Ми всі розуміємо, що кінець 2021 і весь 2022 рік з об'єктивних причин, суб'єктивних причин, газ за 1200 доларів США за куб в Європі, ми нічого не підготували, не закачали в наші газосховища, хоча Україна має таку унікальну можливість. Половина Європи цього не має. У нас газосховище є. Будь ласка, купуйте, коли газ дешевий, відкладайте, заповнюйте, готуйтеся якось. Але це якщо мізками думати, а не тим, що нижче попереку. Газ іде (за ціною - ред.) вгору, тарифи йдуть вгору, значить і субсидії повинні йти вгору. У 2021 році було виділено 47 млрд грн, 20 млрд грн не вистачило. На 2022 рік дали 38 млрд грн, ще на 8 млрд менше. Але цілком очевидно, що це вбивство людей. Ці 38 млрд грн субсидій закінчиться десь у квітні-травні. Що робити будемо?",- сказав Співак.

Раніше економіст Борис Кушнірук, коментуючи держбюджет на 2022 рік, заявив, що в Україні за роки незалежності влада так і не встановила в Державному бюджеті реальний розмір прожиткового мінімуму.

"Одна річ є фундаментальним недоліком державного бюджету і цього року, і попередніх років. Є ключовий показник, який говорить про соціально відповідальну державу - це прожитковий мінімум. Якщо ви його не порахуєте коректно, то говорити про соціальну державу неможливо. На превеликий жаль, практично всі роки незалежності той прожитковий мінімум, який у нас відображається в законі про державний бюджет, не має нічого спільного з реальним прожитковим мінімумом. Це свідомо так робиться, тому що розводять руками та кажуть - ви ж уявляєте, скільки коштів потрібно для того, щоб заплатити реальний прожитковий мінімум. Як ви можете визначити, яким людям потрібно допомагати, якщо ви не знаєте, від чого відштовхуєтесь?" - пояснив економіст.

Крім того, експерт з питань соцполітики Андрій Павловський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що методики визначення прожиткового мінімуму в Україні є застарілими.

"Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менше в нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так по всім соціальним стандартам. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані", - сказав Павловський.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.