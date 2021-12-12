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Із запуском "Північного потоку-2" можуть бути проблеми: деталі від нардепки Кіра Рудик розповіла про наслідки зміни уряду Німеччини для України

Новий уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцем пригальмує процес сертифікації та введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку висловила в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" глава партії "Голос", народна депутатка України Кіра Рудик.

Рудик повідомила, що перебуває в Римі на Конгресі ліберальних та демократичних партій, де обговорює з представниками різних німецьких політсил зміни в уряді Німеччини та наслідки для України.

"Щодо нового німецького уряду - перш за все потрібно дивитися на коаліційну угоду, яка є не просто папірцем, на якому щось написано. В Німеччині коаліційні угоди дійсно виконуються, і в них чітко написано, що німецька коаліція робитиме все, щоб тиснути на Росію для того, щоб вона повернула не тільки Донбас, а й Крим. Це є важливим пунктом, який варто брати до уваги", - заявила вона.

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Депутатка зазначила, що "пан Шольц і партія, яку він представляє, мають тепліші відносини з Росією, ніж пані Меркель".

"Але як частина великої коаліції й враховуючи Аннулену Бербок, яка стала головою МЗС і вже зробила дуже чітку заяву щодо Росії й стосовно того, яким чином Німеччина має діяти щодо "Північного потоку-2", ми вважаємо, що варто очікувати на полегшення отримання підтримки від Німеччини, і що сертифікація "Північного потоку-2" буде якщо не зупинена, то відкладена на декілька місяців точно. Наразі мої колеги, які представляють демократичні партії Німеччини, дуже оптимістичні щодо позиції уряду стосовно сертифікації. Тому я думаю, що в найближчий тиждень ми можемо очікувати нових дат і того, що сертифікацію "Північного потоку-2" буде відкладено", - сказала Рудик.

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Як відомо, США і Німеччина 21 липня офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.