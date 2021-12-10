Курс валют на 10 грудня: в Україні долар і євро впали в ціні
Американський долар і євро за добу значно втратили в ціні - новий курс від НБУ
В Україні зміцнилася національна валюта щодо вартості долара США і євро. Новий курс валют на 10 грудня повідомив Національний банк України
Згідно з даними регулятора, долар США впав відразу на 12 копійок, а євро втратив у ціні за добу 9 копійок.
Таким чином, сьогодні в Україні діятиме наступний курс валют:
- долар США - 27,10 грн
- євро - 30,68 грн
Наведемо цінові коливання долара і євро, починаючи з понеділка, 6 грудня:
6 грудня
7 грудня
8 грудня
9 грудня
10 грудня
Зазначимо, що поточного тижня долар був найдорожчим 7 грудня (27,38 грн), а найдешевшим – 10 грудня (27,10 грн).
Євро, як і долар, найдорожчим був 7 грудня (30,91 грн), і найдешевшим – 10 грудня (30,68 грн).
Раніше політолог Дмитро Співак зазначив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.
"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки по кредитах стануть вищими, і ми будемо більше витрачати гроші на погашення кредитів. Біднішими стануть всі", - сказав він.