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Як отримати і використати "ковідну тисячу": подробиці У Кабміні назвали терміни оформлення вакцинованим від COVID-19 "тисячі Зеленського"

Тисячу грн за вакцинацію українці зможуть отримати вже 19 грудня. Для цього треба подати заявку в додатку "Дія". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Початок реєстрації стартує з наступного тижня. Необхідно оформити заявку не пізніше 29 грудня, щоб кошти нарахували до кінця року.

Гроші перекажуть на віртуальні картки в додатку "Дія". Їх відкриватимуть автоматично для одержувачів додаткової виплати.

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Витратити тисячу гривень можна буде на подорожі та культурні заходи. Таким чином, в Україні хочуть підтримати бізнес, який найбільше постраждав від карантинів, і заохотити українців імунізуватися.

"Витратити 1000 грн можна в категоріях бізнесу, який найбільше постраждав від карантину. Це креативна, транспортна та спортивна галузі. Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі треба подати заявку до 29 грудня цього року. Тобто, з 19 по 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати 1000 грн ще поточного року", — сказав Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави 1000 грн.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент до спортзалів або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни... Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" є, на жаль, не в кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку", — сказав Зеленський