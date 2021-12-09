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Рева пояснив, чому у 2022 році пенсіонери потребуватимуть грошей ще більше Ексміністр соцполітики повідомив, що у 2022 році підвищення пенсій буде ще меншим, ніж у 2021 році

Українці у 2022 році стануть ще біднішими, оскільки до держбюджету не закладені на належному рівні соціальні стандарти. Про це повідомив у програмі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

"У нас є 11 мільйонів пенсіонерів, з них 4 мільйони отримують мінімальну пенсію, ще 2 мільйони отримують на рівні прожиткового мінімуму, і ще 2 мільйони отримують 40% від мінімальної заробітної плати. Беремо тих пенсіонерів, які отримують прожитковий мінімум. Їхня пенсія наступного року зросте на 159 грн. Це при тому, що її підніматимуть за рік двічі - з 1 березня і з 1 липня. Багато це чи мало? Без коментарів. Порівнюємо з цим роком. Цього року для цієї категорії людей підняли пенсію на 165 грн, тобто наступного року навіть цей мізер, який був у 2021 році, люди не отримують. Вони отримують менше, ніж цього року", - повідомив колишній міністр.

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Він також розповів, які зміни в соціальних виплатах очікують у 2022 році пенсіонерів з мінімальною пенсією.

"Тепер про другу категорію пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Люди, які мають повний страховий стаж, але мали дуже низький заробіток, у них мінімальна пенсія прив'язана не до прожиткового мінімуму, а до мінімальної зарплати. Цього року їхня пенсія зросла на 600 грн, бо спочатку з 5000 грн їм підняли до 6000 грн, а потім з шести тисяч до 6,5 тисячі. Разом це 600 грн. А наступного року у цих людей пенсія зросте на 80 грн", — сказав Рева.

Він зазначив, що підвищення пенсії буде непомітним на тлі збільшення цін на тарифи ЖКГ і продукти.

"Отже, ми маємо 4 млн пенсіонерів. У одних пенсія зросте на 159 грн, це у двох мільйонів, і ще у двох мільйонів вона зросте на 80 грн. Це при тому, що зараз комунальні платежі зросли на 32% за цей час, а "борщовий набір" подорожчав на 35%. Що стосується решти семи мільйонів пенсіонерів... Буде проведено індексацію в березні приблизно на 11%. Це означає, що у цих людей пенсія зросте приблизно на 350 грн у середньому. Це не означає, що вона у всіх зросте на 350 грн. Приблизно ще 4 млн людей отримають надбавку в районі 200 грн до своєї пенсії. Таким чином, основна маса пенсіонерів наступного року отримає (надбавки - ред.) менше, ніж цього року. І хочу нагадати, що з 1 травня тарифи зростуть на газ, на опалення і на гарячу воду, коли закінчиться період, на який були заморожені ціни на газ", — сказав він.

Рева також зазначив, що, на його думку, у 2022 році зростання української економіки не передбачається.

"Відкладена інфляція - 52% виробнича і 8%, за офіційною статистикою, споживча. Це означає, що наступного року промислова інфляція, вартість виробленої продукції тиснутиме на ціну тих товарів і послуг, які люди купуватимуть. А влада сьогодні заморожує соціальні стандарти на наступний рік. Це означає, що бідні будуть ще біднішими. Я навіть не впевнений, що багаті багатітимуть. Тому що якщо немає споживчого попиту, якщо у людей немає грошей, щоб купувати товари та послуги, то це означає, що розраховувати на зростання економіки підстав немає", - сказав він.

Раніше експерт з питань соцполітики Андрій Павловський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що методики визначення прожиткового мінімуму в Україні є застарілими.

"Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менший у нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так за всіма соціальними стандартами. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані", - сказав Павловський.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.