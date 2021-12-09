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Курс валют на 9 грудня: в Україні впав долар Американський долар 9 грудня здивував - валюта впала відразу на 11 копійок

В Україні 9 грудня істотно подешевшав американський долар. Одночасно євро послабив позиції гривні на декілька копійок. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку України.

Згідно з даними регулятора, долар США впав відразу на 11 копійок, а євро додав у ціні 4 копійки.

Таким чином, сьогодні в Україні діятиме наступний курс валют:

Долар США - 27,22 грн

Євро - 30,77 грн

Наведемо цінові коливання долара і євро, починаючи з понеділка, 6 грудня:

6 грудня

7 грудня

8 грудня

9 грудня

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Зазначимо, що минулого тижня долар був найдорожчим 3 грудня (27,29 грн), а найдешевшим – 29 листопада (27,10 грн).

Євро, як і долар, найдорожчим був 3 грудня (30,94 грн), і найдешевшим - 29 листопада (30,58 грн).

Раніше політолог Дмитро Співак зазначив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки по кредитах стануть вищими, і ми будемо більше витрачати гроші на погашення кредитів. Біднішими стануть всі", - сказав він.