21:03, Вчора

Путін може зберегти транзит газу через Україну: нардеп назвав умову Олексій Кучеренко сказав, що чекає на Україну після запуску "Північного потоку-2"

Президент Росії Володимир Путін після запуску газопроводу "Північний потік-2" збереже транзит газу через Україну лише в такому обсязі, щоб прокачування стало для України нерентабельним.

Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Коментуючи заяви Німеччини щодо необхідності збереження транзиту газу через Україну, нардеп зазначив:

"Для них Росія - це неоране поле для бізнесу. Вони розуміють, що таке ресурси. Німці завжди хотіли робити бізнес з Росією, починаючи з Петра Першого і далі... Що вони можуть гарантувати?"

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За його словами, німці "щоразу висловлюють стурбованість".

"Кажуть - "ми поговоримо з Путіним, щоб він зберіг свій транзит". І він збереже його обов'язково - рівно стільки, щоб цей вид діяльності для нас був або нуль, або збитковий. Бо при певному обсязі - 15-20 млрд транзиту - цей бізнес є нульовим. Він просто підтримуватиме цю величезну трубу, яка будувалася на 200 млрд, а буде транзитувати 15-20 млрд", - сказав Кучеренко.

Нардеп нагадав, що Німеччина наразі переживає проблеми з енергетикою:

"У них проблеми сьогодні, вони починають "прозрівати", що зарано закрили свої атомні електростанції. У них сьогодні величезні проблеми з електроенергією".

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Як відомо, США і Німеччина 21 липня офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.

Нагадаємо, Україна і Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну до Європи 65 млрд кубометрів газу у 2020 році й по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.