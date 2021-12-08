18:44, Сьогодні

"Тисяча Зеленського": Степанов сказав, як потрібно було розпочинати "У всьому переліку, де бабуся?"

Тисяча гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу - це гарний спосіб, але розпочинати потрібно було саме з пенсіонерів. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"Підтримка конкретних сфер діяльності... Це з точки захисту населення... Ну, тут у всьому переліку, де бабуся? Може, звісно, хтось вважає у президента країни, що в нас відпочивають пенсіонери, що вони їздять по Україні, користуються спортзалом. Я теж цього дуже хочу, але цього немає", - сказав він.

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"Це гарний спосіб - я його теж відстоював вже багато місяців. Але я вважаю, що потрібно було розпочинати саме з пенсіонерів, що "шановні пенсіонери, ми хочемо вас привезти та захистити ваше здоров'я. Ми хочемо, щоб ви жили, своїх онуків водили до школи... І заради цього ми як держава хочемо подбати про вас у цьому напрямку. Ми розуміємо, що ще не можемо забезпечити вас такою великою і нормальною пенсією, тому ми вирішили - саме вам - по 1-2 тис. грн. Просто вакцинуйтеся", - розповів Степанов.

На його думку, можливо, потрібно було робити все інакше:

"Можливо, було зробити те, що пропонували, але одразу сказати, що ми хочемо підтримати саме розважальну індустрію, яка дійсно дуже постраждала під час ковіду. Це ж зовсім інше. Це ніяк не пов'язано із вразливою верствою населення".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до додатків №1 і №3 до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", який передбачає виділення 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у межах програми "е-Підтримка".

Відповідна позначка в середу, 8 грудня, з'явилася на картці законопроєкту №6297 на сайті Верховної Ради. Закон передбачає виділення 8 млрд грн Міністерству економіки за бюджетною програмою надання допомоги "е-Підтримка".

Крім цього, ще додаткові 2,2 млрд грн передбачені на боротьбу з COVID-19.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави 1000 грн.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент до спортзали або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни...

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" є, на жаль, не в кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку", — сказав Зеленський.

Також нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, чому тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу можна отримати лише в застосунку "Дія".

"Ця програма насамперед про підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок коронакризи. Тому, власне, є певні види діяльності, за які можна буде розплачуватися цими сертифікатами. Тисячу гривень може отримати кожен через застосунок "Дія". На сьогодні в застосунку "Дія" вже 10 млн наших співгромадян, 10 млн громадян у програмі, до якої можна зайти з комп'ютера, — це можуть бути ті самі люди, можуть бути інші. Але так чи інакше, 10 млн — це значна кількість людей", — сказав він.