Курс валют на 8 грудня: гривня зміцнилася
Валюта здивувала - американський долар і євро в середу, 8 грудня, стали дешевшими
В Україні обвалилися в ціні дві популярні валюти. Новий курс на 8 грудня був оголошений Національним банком України.
Згідно з повідомленням пресслужби регулятора, американський долар упав на 5 копійок, а євро - на 18 копійок.
Таким чином, сьогодні в Україні діятиме наступний курс валют:
- долар США - 27,33 грн
- євро - 30,73 грн
Наведемо вам цінові коливання долара і євро, починаючи з понеділка, 6 грудня:
6 грудня
7 грудня
8 грудня
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Зазначимо, що минулого тижня долар був найдорожчим 3 грудня (27,29 грн), а найдешевшим – 29 листопада (27,10 грн).
Євро, як і долар, найдорожчим був 3 грудня (30,94 грн), і найдешевшим - 29 листопада (30,58 грн).
Для порівняння нагадаємо, яким був курс долара і євро з понеділка, 29 листопада:
29 листопада
30 листопада
1 грудня
2 грудня
3 грудня
Раніше політолог Дмитро Співак зазначив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.
"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки по кредитах стануть вищими, і ми будемо більше витрачати гроші на погашення кредитів. Біднішими стануть всі", - сказав він.