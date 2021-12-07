13:05, Сьогодні

Держрегулювання цін на продукти: економіст пояснив ситуацію "Ми сьогодні перебуваємо в кризовій ситуації, як і весь світ"

Державне регулювання цін на продукти харчування насамперед робиться для захисту малозабезпечених верств населення. Про це сказав в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Так він прокоментував інформацію про те, що група народних депутатів запропонувала повернути скасоване 2017 року держрегулювання цін на продукти харчування.

"Давайте згадаємо, що 2017 року не було пандемії. Також у світі було зовсім інакша цінова ситуація. За даними світової організації продовольства, за останній рік у світі ціни на продукти харчування в доларовому еквіваленті зросли на 32%", - сказав економіст.

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"Ми сьогодні перебуваємо в кризовій ситуації, як і весь світ. Пандемія достатньо серйозно б'є по пересуванню сезонної робочої сили, що об'єктивно зменшує можливості збору врожаю, тому що більшість врожаю у світі збирається сезонними робочими руками. Крім цього, безпрецедентний рівень інфляції в доларовій зоні - майже 6% - вперше за останні 50 років", - розповів він.

За словами Пендзина, є країни, які взагалі безоплатно роздають продукти харчування:

"Коли ми говоримо про державне регулювання цін на продукти харчування, ми маємо розуміти, що насамперед це робиться для захисту малозабезпечених верств населення і щоб якимось чином допомогти людям. У кризовій ситуації в економіці це роблять усі країни. Є такі країни, які взагалі безоплатно роздають продукти харчування. Кожна країна світу на сьогодні активно шукає можливості, щоб допомогти своєму населенню. Україна може це зробити. Лише насправді це можна зробити постановою Кабінету міністрів, а не законопроєктом. Є всі можливості й закон про ціни та ціноутворення ніхто не скасовував. Постанова Кабміну № 1548, яку скасовували 2017 року, може бути відновлена, і ті самі методи, якими Україна регулювала до цього моменту, можна повернути й жодним чином це не буде дефіциту на полицях, нічого".

Нагадаємо, група народних депутатів запропонувала повернути скасоване у 2017 році державне регулювання цін на продукти харчування, які мають суттєву соціальну значущість, та встановити граничну націнку на них у межах 5-15% від відпускної ціни виробника.

Відповідна ініціатива міститься у законопроєкті № 6374 про внесення змін до закону "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, який був зареєстрований у Верховній Раді 2 грудня.

Відповідно до тексту документа, держрегулювання цін на "соціальні" продукти харчування здійснюється шляхом встановлення граничної торгової надбавки (націнки), яка може бути не менше ніж 5% і не більше ніж 15% від відпускної ціни у їхнього виробника. Перелік продуктів харчування, які мають суттєву соціальну значущість, встановлює Кабінет міністрів.

Раніше телеведучий і політолог Дмитро Співак заявив, що на українців очікує чергова хвиля подорожчання продуктів вже на початку 2022 року.

"Ми вже не в змозі забезпечити себе цукровим буряком. Тому що буряки ми імпортуватимемо з Польщі. Виробництво соняшникової олії скоротилося на 14,5%. Вона буде дорожчою і ми її будемо звідкись імпортувати, отже соняшникова олія подорожчає слідом за гречкою, цукром тощо", - каже він.