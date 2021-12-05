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Епідеміолог пояснила, чому не варто поспішати витрачати "тисячу Зеленського" Епідемія коронавірусу триває, а "тисяча від Зеленського" стимулює йти людей в місця скупчення натовпу, сказала Мухарська

"Тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, може "полежати" до спаду епідемії. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" епідеміолог Людмила Мухарська.

"Мені хотілося б з медичної точки зору сказати, що людям потрібно пояснити, що якщо людина вакцинуватися сьогодні, то це не означає, що завтра він зможе йти в кінотеатр. Тому що людей направляють в місця скупчення населення, туди, куди ми говоримо - не ходить поки, тому що йде епідемія вірусу. Тому потрібно людям сказати, що після того, як вони вакцинуються, потрібно почекати кілька тижнів поки не зможе виробитися захист і антитіла, і тоді вже можна подумати про те, щоб піти в кінотеатр. Але краще купити книжки або щось таке, що не вимагає контакту з іншими людьми",- сказала вона.

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Раніше Людмила Мухарська повідомила, наскільки небезпечний штам "Омікрон". За її словами, про цей штам поки мало що відомо, зате штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, приніс вже чимало бід.

"Боятися нічого, але виконуємо все, чого потрібно виконувати, і в першу чергу треба вакцинуватися. Ми також повинні розуміти, що у нас зараз є штам "Дельта", якій викликає досить важкі форми цього захворювання", — сказала Мухарська.

Зазначимо, що МОЗ опублікувало статистику щодо захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2 в Україні. Так, згідно з повідомленням пресслужби, в Україні станом на 5 грудня 2021 року було виявлено захворювання COVID-19 у 6 622 пацієнтів. Зокрема, захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників.

Також варто нагадати, що раніше нардеп Олексій Гончаренко звернув увагу, що реалізація 1000 гривень для вакцинованих від коронавірусу, могла б піти на оплату послуг ЖКГ, а не на певні сфери бізнесу.

"Я знову ставив питання перед прем'єр-міністром на "Годині запитань до уряду", щоб ту тисячу гривень, яку зараз будуть давати вакцинованим, можна було направити на комунальні послуги. Це теж би знизило напругу для людей на їхній бюджет, і для держави це було б полегшенням. Але поки вони відмовляються", - сказав Гончаренко.