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Луценко пояснив, чому економічний паспорт від Зеленського — блеф і популізм Економічний паспорт буде проблемою для тих, хто прийде до влади після Зеленського, сказав ексгенпрокурор

Через 18 років українці, які зможуть використовувати "дохід" від економічного паспорта, отримають суму, яка буде "відкоригована" інфляцією гривні. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Відкриваємо держбюджет, (дивимося - ред.) доходи та витрати, рентна плата за використання надр і все таке - 41 млрд грн. Відкриваємо калькулятор: 41 мільярд гривень ділимо на 300 тис.дітей, які щороку в середньому народжуються в Україні, виходить 136 тис. грн, які ділимо на курс долара у 28 грн, і ділимо все це ще на 12 місяців. За місяць люди можуть заробити приблизно 13 доларів. Наступного року цю суму доведеться вже ділити на 600 тис. дітей, тому що в цю категорію потраплять діти "першого року від Зеленського". А далі ви вже будете ділити на 3, тому що це вже буде три роки. А до 18-го року вже ділити треба на мільйони новонароджених дітей", — пояснив свої розрахунки Луценко.

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Він зазначив, що крім цього, є несправедливість у тому, що таким доходом зможуть користуватися не всі діти.

"Я зараз опускаю взагалі поняття справедливості — чому дитина, якій сьогодні два роки, не буде отримувати цю плату, а дитина, яка народиться після чергової фантазії президента, буде отримувати. Але вона отримуватиме копійки. А тепер згадаємо, скільки у нас за 18 років, яка у нас інфляція гривні. Ми пам'ятаємо, коли гривня в один день обсипалася. Скажіть мені, що залишиться з цих 13 доларів на місяць через 18 років?" — зазначив Луценко.

Він назвав "економічний паспорт" українця блефом, і пояснив, чому він так вважає.

"Я думаю, що це черговий блеф. Президент недарма виступав у парламенті в день народження Ганса Християна Андерсена – відомого казкаря. Це казка, це абсолютно казка, яка суперечить Конституції про те, що всі громадяни рівні перед законом, і не можна тим дітям давати, а ось цим дітям не давати. Це казка, тому що ці гроші "не доживуть" до 18 років. Я розумію, чому він (президент України – ред.) так діє. Зеленський прекрасно знає, що він вже не буде президентом, але він буде добрим, тому що він пообіцяв, а ті, хто після нього прийдуть і отримають нереальну фантазію, вони будуть поганими. Я оцінюю це, як черговий напад популізму, яким намагається відновити рейтинг підтримки не дуже досвідченої влади", — сказав Луценко.

Раніше політтехнолог Олег Постернак заявив, що ідея президента Володимира Зеленського щодо введення "економічних паспортів" може стимулювати народжуваність в Україні, але її реалізація викликає питання.

"Це одна з ідей, яка є ключовою для корекції демографічної політики. Прогнози щодо демографічного спаду дуже суттєві... Ми знаємо, що буде фонд майбутніх поколінь. Цей фонд складатиметься зі спецрахунків. Йдеться про дітей, які народилися 2019 року. Це приблизно 300 тисяч дітей на рік", - зазначив експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи з посланням до Верховної Ради, пообіцяв найближчим часом внести до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. Ініціатива передбачає створення фонду, який поповнюватиметься внаслідок рентних платежів за використання природних ресурсів. Кошти будуть нараховуватися на спеціальні особисті рахунки ("економічні паспорти") українських дітей.

"Ми скеруємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня вперше за всю історію я подам законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України", – повідомив глава держави.