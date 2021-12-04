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В якій валюті зберігати заощадження: експерт дав пораду українцям Фінансовий аналітик прокоментував коливання курсу долара

Українцям варто зберігати свої заощадження на гривневих депозитах, оскільки банки дають значно більший відсоток, ніж у випадку з доларом.

Таку пораду озвучив в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" фінансовий аналітик Тарас Котович, коментуючи коливання курсу долара в Україні.

"В будь-якому випадку, заощадження в гривні сьогодні дають більше вигоди, ніж заощадження у валюті. Депозити по валюті банки дають 1/10 відсотка переважно, тому це фактично дорівнює тому, щоб покласти цю валюту під подушку. А враховуючи те, що і в Америці є інфляція, то отримаєш мінус. Якщо порівнювати з гривнею, то зараз банки пропонують депозити від 9% на рік, а ОВДП можна купити під 10-12% спокійно. Я я особисто віддаю перевагу гривні, і в принципі не бачу особливої потреби і ризиків, щоб зараз бігти і купувати валюту, особливо за таким курсом, як ми маємо зараз", - заявив Котович.

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За його словами, купувати долари варто було ще на початку листопада.

Нагадаємо, Нацбанк України оголосив курс валют на 6 грудня 2021 року: долар США – 27,30 грн, євро – 30,83 грн.

Цього тижня долар був найдорожчим 3 грудня (27,29 грн), а найдешевшим – 29 листопада (27,10 грн).

Євро, як і долар, найдорожчим був 3 грудня (30,94 грн), і найдешевшим – 29 листопада (30,58 грн).

Раніше політолог Дмитро Співак зазначив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки по кредитах стануть вищими, і ми будемо більше витрачати гроші на погашення кредитів. Біднішими стануть всі", - сказав він.