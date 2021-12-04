15:16, Сьогодні

Економіст розказав, кому дійсно потрібна "тисяча Зеленського" "У мене рука не підніметься піти й взяти в "Дії"

Тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу потрібно віддати людям похилого віку. Про це в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів економіст Борис Кушнірук.

"Якщо ви хочете стимулювати щеплення для людей, які є найбільшою групою ризику - це люди похилого віку, - то тоді ви повинні їм дати це готівкою", - розповів економіст.

Читайте також: "Грошей не вистачить": банкір про проблеми, які може підтягнути "тисяча Зеленського"

"Я щепився вже вдвічі. У мене рука не підніметься піти й взяти в "Дії"... Це просто аморально, тому що ці гроші мали б піти лише тим, хто найбільше цього потребує", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави 1000 грн.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент до спортзали або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни...

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" є, на жаль, не в кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку", — сказав Зеленський.

Також нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, чому тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу можна отримати лише в застосунку "Дія".

"Ця програма насамперед про підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок коронакризи. Тому, власне, є певні види діяльності, за які можна буде розплачуватися цими сертифікатами. Тисячу гривень може отримати кожен через застосунок "Дія". На сьогодні в застосунку "Дія" вже 10 млн наших співгромадян, 10 млн громадян у програмі, до якої можна зайти з комп'ютера, — це можуть бути ті самі люди, можуть бути інші. Але так чи інакше, 10 млн — це значна кількість людей", — сказав він.