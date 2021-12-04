14:55, Сьогодні

Економіст назвав величезний недолік держбюджету-2022 Борис Кушнірук оцінив показник прожиткового мінімуму

В Україні за роки незалежності влада так і не встановила в державному бюджеті реальний розмір прожиткового мінімуму.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів економіст Борис Кушнірук, коментуючи держбюджет на 2022 рік.

"Одна річ є фундаментальним недоліком державного бюджету і цього року, і попередніх років. Є ключовий показник, який говорить про соціально відповідальну державу - це прожитковий мінімум. Якщо ви його не порахуєте коректно, то говорити про соціальну державу неможливо. На превеликий жаль, практично всі роки незалежності той прожитковий мінімум, який у нас відображається в законі про державний бюджет, не має нічого спільного з реальним прожитковим мінімумом. Це свідомо так робиться, тому що розводять руками і кажуть - ви ж уявляєте, скільки коштів потрібно для того, щоб заплатити реальний прожитковий мінімум. Як ви можете визначити, яким людям потрібно допомагати, якщо ви не знаєте, від чого відштовхуєтесь?" - пояснив економіст.

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Як наголосив Кушнірук, "прожитковий мінімум має бути деполітизований".

"Ми маємо зрозуміти і чесно сказати - шановні, ми це робимо і хочемо показати цю цифру не для того, щоб ми з завтрашнього дня чи з наступного року почали виплачувати - ми не зможемо, в нас нема стільки коштів. Але якщо ви не маєте реальної цифри, то ви не маєте усвідомлення, що вам потрібно зробити, і впродовж скількох років ви маєте довести до цього прожиткового мінімуму", - заявив він.

Експерт додав, що рахувати прожитковий мінімум потрібно не по окремій особі, а на сім’ю:

"Ви встановлюєте прожитковий мінімум для дітей один, для людей середнього віку інший, для людей похилого віку третій. У вас є родина, і якщо ви скажете, що ми будемо давати прожитковий мінімум для дитини, але при цьому вся родина живе за межею бідності, нижче прожиткового мінімуму в сукупності, то у цієї дитини частину коштів, які ви формально видасте на неї, відберуть", - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.

Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що методики визначення прожиткового мінімуму в Україні є застарілими.

"Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менше в нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так по всім соціальним стандартам. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані", - сказав Павловський.