11:48, Сьогодні

Прожитковий мінімум в Україні: експерт пояснив, як розв'язати проблеми "Наступного року всі соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані"

Методики щодо прожиткового мінімуму в Україні є застарілими, зазначив в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань соцполітики Андрій Павловський.

"А також визначення і наповнення мінімального споживчого кошика, тому що цінова вартість споживчого кошика і є прожитковим мінімумом, а також залежить від того, який набір товарів та послуг у цьому споживчому кошику є", - сказав він.

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За його словами, законом зараз передбачено, що його наповнення переглядається раз на 5 років:

"В нинішньому швидкоплинному світі це задовго - потрібно, щоб він переглядався хоча б раз на рік чи на два роки. Також потрібно осучаснити методологію визначення розрахунку прожиткового мінімуму і таким чином розв'язати ці проблеми. Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менше в нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так по всім соціальним стандартам. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

У 2022 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1 322 млрд грн, видатки – у сумі 1 497 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 млрд грн, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету – 160 млрд грн, граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету – 28 млрд грн.

Також установлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.

Раніше народний депутат Олексій Кучеренко пояснив ситуацію з плануванням головного фінансового документа.

"Я можу пояснити, що робить уряд. Чергова хитрість, яка дуже схожа на поведінку минулого року, коли свідомо заклали спочатку менше грошей, а потім вибрали їх за перші пів року. Я нагадаю, що заклали торік 35 мільярдів гривень приблизно. Вибрали їх протягом першого півріччя, а потім прийшли до депутатів і кажуть - шановні депутати, ви ж народні, нам для народу треба збільшити ще на 12 мільярдів гривень субсидій, шукайте де завгодно, у когось забирайте, але ж не можуть люди без субсидій, тому що їх відключать (від послуг ЖКГ - ред.), у них житло заберуть. І депутати змушені шукати, і 12 мільярдів ми їм додали. Цього року 47,5 мільярда гривень було виділено", - сказав нардеп.