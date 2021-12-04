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Курс валют в Україні на 6 грудня: євро впав у ціні , а долар зріс на копійку Популярна валюта здивувала - євро впав у ціні, а долар піднявся, але не дуже

Початок тижня стартує з падіння євро та невеликого подорожчання долара. Національний банк України оголосив новий курс валют на 6 грудня 2021 року.

Так, згідно з повідомленням регулятора, в цей день євро обвалився відразу на 11 копійок, а долар зріс на 1 копійку.

Таким чином, 6 грудня в Україні діятиме наступний курс валют:

Долар США - 27,30 грн

Євро - 30,83 грн

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Зазначимо, що минулого тижня долар був найдорожчим 3 грудня (27,29 грн), а найдешевшим – 29 листопада (27,10 грн).

Євро, як і долар, найдорожчим був 3 грудня (30,94 грн), і найдешевшим - 29 листопада (30,58 грн).

Для порівняння нагадаємо, яким був курс долара і євро з понеділка, 29 листопада:

29 листопада

30 листопада

1 грудня

2 грудня

3 грудня

Раніше політолог Дмитро Співак зазначив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки по кредитах стануть вищими, і ми будемо більше витрачати гроші на погашення кредитів. Біднішими стануть всі", - сказав він.