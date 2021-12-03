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Економічний паспорт: екснардеп розповів про абсурдність ідеї "Дуже легко пообіцяти те, що виконуватимуть наступні покоління"

Введення економічного паспорта українця, анонсоване президентом України Володимиром Зеленським – чудова ідея, яку ніколи не втілять. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Дмитро Лінько.

"Безумовно, це чудова ідея. Але з таким же успіхом вони могли б пообіцяти мільйон доларів кожній родині й правда що у моїх словах, що в їхніх - однакова. Немає правди в тій обіцянці, яку ти не збираєшся виконувати. Вони ж не збираються виконувати її через 18 років - їх вже тоді не буде при владі. Тому дуже легко пообіцяти те, що виконуватимуть наступні покоління, і перекласти відповідальність на інших", - сказав він.

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Лінько нагадав, як два роки тому тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ВВП країни за наступні п'ять років зросте на 40%.

"Звільняють, забувають взагалі про ті 40%. Дай Боже, щоб 3% зростання ВВП щороку у нас було. І хтось відповів за цю брехню? Хтось згадав про цю обіцянку? Ні, забули", - зазначив він.

До того ж Лінько сумнівається, що ідею Володимира Зеленського про "економічні паспорти" взагалі можна реалізувати:

"Треба створити фонди, які матимуть довіру не на роки, а на десятиліття. Де ці банки, де вони зберігатимуть? Немає сьогодні таких інституцій у державі, вони не створені. А простими обіцянками розказувати про якісь майбутні 20-річні плани - пусте, яке взагалі нічого не варте".

Він вважає, що такою обіцянкою влада просто намагається збільшити свої рейтинги та повернути довіру людей.

"Найлегше пообіцяти, щоб отримати якісь емоції від людей, які будуть завтра забезпечені. Дайте тим дітям, які сьогодні народжуються, які пішли до школи. Дайте тисячу доларів, коли вони народжуються. На кожному етапі потрібна допомога сьогодні, не потім". - сказав Лінько.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в українців з'являться "економічні паспорти" – рахунки для дітей, де накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

"До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України. Досягнувши повноліття, діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що кошти на "економічному паспорті українця" з’являться завдяки ухваленому 30 листопада податковому закону №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.