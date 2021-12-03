15:20, Сьогодні

Держбюджет-2022 "не потягне" субсидії: нардеп повідомив, яка сума потрібна Олексій Гончаренко повідомив, на яку суму "провисають" субсидії в держбюджеті на 2022 рік

В Держбюджет на 2022 рік не заклали тієї суми на субсидії, якої вистачить до кінця року. Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Я подавав особисто правки до держбюджету, щоб відразу заклали нормальні цифри на субсидії. Мінімум це мало бути на рівні цього року - 48 млрд грн", - сказав парламентарій.

Він підкреслив, що 38 млрд грн, які заклали до держбюджету на субсидії, буде недостатньо. Він також зазначив, що не може зрозуміти, чому відразу в бюджет не закладається сума, якої на субсидії вистачить до кінця 2022 року.

"Чому відразу не закладають - це для мене абсолютна загадка. Будь-яке фінансове планування вам скаже, що не вистачить 38 мільярдів гривень... нам доведеться додавати. Влада каже, що нічого страшного, ми додамо. Тоді за цією логікою, навіщо бюджет взагалі? Ми можемо будь-які цифри написати та будемо їх редагувати щомісяця. Так не може працювати держава. А якщо ні з чого буде додавати, якщо не буде перевиконання бюджету? Наприклад, вони заклали величезні гроші на велике будівництво, а це означає, що під ці гроші будуть виконані роботи. Далі вони скажуть, що ми урізаємо? А підрядники, які вже виконали роботи, підуть до суду. Так не можна планувати бюджет. Очевидно, що 38 мільярдів на субсидії не вистачить", - зазначив Гончаренко.

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Нардеп також звернув увагу, що реалізація 1000 гривень для вакцинованих від коронавірусу, могла б піти на оплату послуг ЖКГ, а не на певні сфери бізнесу.

"Я сьогодні знову ставив питання перед прем'єр-міністром на "Годині запитань до уряду", щоб ту тисячу гривень, яку зараз будуть давати вакцинованим, можна було направити на комунальні послуги. Це теж би знизило напругу для людей на їхній бюджет, і для держави це було б полегшенням. Але поки вони відмовляються", - сказав Гончаренко.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко пояснив, в чому казуїстика державного бюджету на наступний рік.

"Я можу пояснити, що робить уряд. Чергова хитрість, яка дуже схожа на поведінку минулого року, коли свідомо заклали спочатку менше грошей, а потім вибрали їх за перші пів року. Я нагадаю, що заклали торік 35 мільярдів гривень приблизно. Вибрали їх протягом першого півріччя, а потім прийшли до депутатів і кажуть - шановні депутати, ви ж народні, нам для народу треба збільшити ще на 12 мільярдів гривень субсидії, шукайте де завгодно, у когось забирайте, але ж не можуть люди без субсидій, тому що їх відключать (від послуг ЖКГ - ред.), у них житло заберуть. І депутати змушені шукати, і 12 мільярдів ми їм додали. Цього року 47,5 мільярда гривень було виділено", - сказав нардеп.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – в цілому. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті-2022 закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року.