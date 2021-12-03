13:18, Сьогодні

Кучеренко назвав "приховані течії" держбюджету-2022: таких цін на газ ще не було Народний депутат пояснив, у чому казуїстика державного бюджету на наступний рік

До держбюджету - 2022 свідомо було закладено менше коштів, ніж необхідно. Ситуацію з плануванням головного фінансового документа країни пояснив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Кучеренко.

"Я можу пояснити, що робить уряд. Чергова хитрість, яка дуже схожа на поведінку минулого року, коли свідомо заклали спочатку менше грошей, а потім вибрали їх за перші пів року. Я нагадаю, що заклали торік 35 мільярдів гривень приблизно. Вибрали їх протягом першого півріччя, а потім прийшли до депутатів і кажуть - шановні депутати, ви ж народні, нам для народу треба збільшити ще на 12 мільярдів гривень субсидій, шукайте де завгодно, у когось забирайте, але ж не можуть люди без субсидій, тому що їх відключать (від послуг ЖКГ - ред.), у них житло заберуть. І депутати змушені шукати, і 12 мільярдів ми їм додали. Цього року 47,5 мільярда гривень було виділено", - сказав нардеп.

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Він зазначив, що з бюджетом на 2022 рік пішли за таким же сценарієм.

"На наступний рік знову скоротили. У жодному виступі ані президент, ані прем'єр, ані депутати від "Слуги народу" не говорять про той меморандум з МВФ, який був підписаний буквально тиждень тому, і підписав його президент. А там передбачається повне скасування регулювання цін на газ з кінця опалювального сезону, тобто з квітня-травня. Сьогодні ринкові ціни на газ - 40 грн за куб, не 7,96 грн, а 40 грн. Я не кажу вже про те, як їх можуть потягнути люди, яким не пощастить на субсидію потрапити. Зрозуміло, що кількість субсидіантів та обсяги необхідних коштів кардинально збільшиться. Це "фарисейство", це такий обман", - сказав Кучеренко.

Він також зазначив, що ціна на газ не опуститься вже навіть до 15 гривень, не кажучи вже про 8 грн за куб.

"А тепер дивіться, якщо у мене особисто договір з НАК "Нафтогаз" на споживання газу, але "Нафтогаз" відповідно до цього меморандуму зобов'язаний мені виставляти з травня місяця ринкову ціну. Я не знаю, якою вона буде. Вона може бути 40 грн, може бути 30, але точно не буде 8 грн. Ця ціна навіть не буде 10-15 грн. Почитайте будь-які прогнози щодо ринкової ціни на газ. Ось вам і вся казуїстика", - сказав політик.

Кучеренко також повідомив, що й електроенергія може у 2022 році піднятися в ціні. Крім того, за його словами, ніяких соціальних поліпшень держбюджет на наступний рік не передбачає.

"А в цей час вже на Велике будівництво гроші запустили, на "термомодернізацію" гроші виділили. А що робити людям з цими ринковими цінами? Те ж саме стосується й електроенергії. Там теж передбачається доведення ціни до ринкової. А знаєте, яка ринкова ціна сьогодні в Європі на електроенергію? Мінімум у два з половиною рази дорожче, ніж у нас. Ось вам така ситуація, про яку ніхто не говорить сьогодні. Саме тому ми зараз обговорюємо цей бюджет. Він нічим не відрізняється від торішнього, і нічого там соціального щодо пенсії та "мінімалки" не змінилося. Але, безумовно, ці енергетично-тарифні проблеми наздоженуть наступного року. Що з ними робити - я поки не розумію", - сказав він.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – в цілому. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року

Раніше народний депутат Валентин Наливайченко розкритикував ключові показники в ухваленому бюджеті, зокрема щодо пенсій, зарплат та інфляції.

"Інфляція вже більш як 11%. ...Це вдарило по українцях, вони почали менше отримувати. Ціни, навпаки - зросли на 20-30%. Тому ми вимагаємо від уряду: стримуйте ціни, знижуйте платіжки й зробіть так, щоб люди отримували напряму пільги, які їм належать. Якщо зняти пільги з влади - це мінімум доплата до кожної пенсії 5% тут і зараз. 10% доплати до пенсії - ліквідація різних годівниць, відмивання грошей і невиправданих витрат на всілякі невиправдані проєкти", - зазначив він.