22:06, Вчора

"Держпереворот" не пройшов безслідно: Гончаренко про наслідки заяви Зеленського Нардеп повідомив про посилення в Україні економічної кризи після повідомлення про держпереворот

Заява президента Володимира Зеленського про те, що на 1 грудня був запланований державний переворот, має серйозні економічні наслідки для України. Про це повідомив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Я вчора цікавився у Верховній Раді - у нас до обіду буде переворот? Потім розумію, що до обіду не буде, тому що переворот переворотом, а обід повинен бути за розкладом. Тому ми можемо сьогодні скільки завгодно сміятися, але, на жаль, всі дні, починаючи з п'ятниці, коли президент оголосив переворот, всі українці втратили. Я це кажу абсолютно відповідально. Чому? Тому що впала гривня, вона стала легшою, стало менше можливості купити, всі збідніли на якусь там частинку. Завдяки заяві (Зеленського, - ред.) у нас буде менше робочих місць, тому що - покажіть мені інвесторів (які прийдуть в Україну, - ред.)", — сказав Гончаренко.

Читайте також: Такого високого "градуса" ще не було: Влащенко про пресконференцію Зеленського

Народний депутат повідомив, що після того як Зеленський повідомив про держпереворот, курс українських цінних паперів відразу впав.

"Ми з вами розуміємо, наскільки це небезпечно. Впав курс українських цінних паперів. Цінні папери України - це серйозні гроші, але вони теж втрачені. Слухайте, з такими речами не можна грати. І останнє. Ви знаєте, взагалі мені здається, що є певні думки, які не можна запускати в атмосферу, тобто не можна такі думки-віруси запускати, щоб президент держави сам кликав переворот нам на голову. Це дуже і дурна історія, і небезпечна, і погана", — повідомив Гончаренко.

Варто зазначити, що негативні економічні наслідки для України також приніс скандал з невиплатою енергетичній компанії ДТЕК 3 млрд грн. За словами політолога Дмитра Співака, через падіння котирувань на цінні папери європейські фонди втратили $15 млн.

"Щобільше, постраждають європейські інвестиційні фонди, які придбали цінних паперів на $825 млн, а оскільки котирування впали, сьогодні вони коштують $810 млн. За тиждень європейські фонди втратили $15 млн. Нас вже зневажають!" - сказав політолог.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час спілкування з журналістами президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й надалі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.