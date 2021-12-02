17:31, Сьогодні

Кошти в бюджеті-2022: на кому зекономили "За ці гроші людина мінімум місяць мусить жити"

Кошти, які є у державному бюджеті в дохідній частині, потрібно було розподілити більш справедливо: між освітянами, медиками, пенсіонерами, місцевими бюджетами. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардеп від фракції "Батьківщина" Іван Крулько.

Він розповів, що монобільшість у бюджеті на 2022 рік зекономила на підприємцях та на зарплатах українців.

"В українських реаліях підвищення мінімальної зарплати - як правило додаткове навантаження на підприємців, які змушені більше сплачувати через податки до держбюджету. Підприємці, які ледь-ледь зараз виживають, бо ті закони, які прийняла монобільшість, ставить їх на межу виживання", - каже він.

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Крулько розкритикував збільшення пенсій на 80 гривень і зазначив, що пенсійні виплати зростають непропорційно зростанню дохідною частиною держбюджету.

"Я вже не кажу про інфляційні чинники, про необхідність вирівняти розмір мінімальної пенсії до фактичного розміру прожиткового мінімуму. А фактичний розмір прожиткового мінімуму - 4 389 гривень. За ці гроші людина мінімум місяць мусить жити. Ось де справді ситуація складна", - підкреслив політик.

До того ж, у бюджеті на наступний рік влада недофінансувала витрати на оборону, хоча українські збройні сили продовжують стримувати російську агресію на Сході.

"Відповідно до закону про оборону, витрати на оборону мають бути не менше 3% валового внутрішнього продукту. У 2021 році цей відсоток був 2,9. На 2022 рік затвердили бюджет - 2,46%. Складається враження, що у нас вже немає російської агресії, вже все нормально і живемо у нормальному режимі, можна знизити трохи на оборону", - заявив нардеп.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – в цілому. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті-2022 закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року.

Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав державний бюджет України папірцем, який має колосальну вагу.

"Що таке бюджет взагалі? Люди уявляють собі бюджет як гаманець - гроші лежать і зараз ми там... Простіше - це план надходжень і видатків. Це, умовно кажучи, папірець, який має колосальну вагу. Тому що якщо ви все правильно спланували - тоді все працює. Якщо ви неправильно спланували - у вас починаються перекоси, не вистачає чи доходів, чи видатків.

Бюджет показує пріоритети державної політики - не ті, які ми чуємо з трибуни, а які будуть реально профінансовані. Якщо ви подивитеся і порівняєте з тим, що вам пообіцяли, а також перекладете, що написано в бюджеті, ви зрозумієте, що щось тут не так", - сказав він.