16:55, Сьогодні

Ексміністр назвав 5 серйозних проблем у держбюджеті-2022 "Люди уявляють собі бюджет як гаманець"

Державний бюджет України на 2022 рік, ухвалений Верховною Радою в другому читанні, - це, умовно кажучи, папірець, який має колосальну вагу. Про це зазначив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

"Що таке бюджет взагалі? Люди уявляють собі бюджет як гаманець - гроші лежать і зараз ми там... Простіше - це план надходжень і видатків. Це, умовно кажучи, папірець, який має колосальну вагу. Тому що якщо ви все правильно спланували - тоді все працює. Якщо ви неправильно спланували - у вас починаються перекоси, не вистачає чи доходів, чи видатків. Бюджет показує пріоритети державної політики - не ті, які ми чуємо з трибуни, а які будуть реально профінансовані. Якщо ви подивитеся і порівняєте з тим, що вам пообіцяли, а також перекладете, що написано в бюджеті, ви зрозумієте, що щось тут не так", - сказав він.

Читайте також: Бюджет-2022 є проєктом бідності: нардеп пояснив цифри

"Перша позиція. Пріоритет у нашій країні - це війна. Ми повинні забезпечити пріоритет не національної безпеки та оборони, а оборони... У 2021 році вони менше дали на 378 млн, ніж у 2020-му... Не профінансовано і не передбачено. Друга - це боротьба з ковідом... Вони запропонували зараз 197 і 2 млрд додали - близько 2-х млрд. Це менше, ніж те, що просив Степанов. Він просив 296 млрд грн. Цих грошей не вистачить на підвищення заробітної плати (для лікарів - прим. ред.) до середнього рівня 24 тис. грн. Чому? Тому що отримує заклад охорони здоров'я глобальний бюджет. Вони надали медичні послуги - їм за це заплатили. Зараз вартість цієї послуги збільшилася - в них зросте трошки грошей, які вони отримують... Крім цього, вони мають заплатити за комунальні послуги за новими тарифами, які у 2-3 рази вищі, ніж були. Їм потрібно купити медикаменти для забезпечення хворих, розхідні матеріали тощо. Тобто грошей їм, щоб вони забезпечили виплату у 24 тис. грн, не дали", - розповів Рева.

Також він зазначив, що 3-я проблема пов'язана з пенсіями:

"Третя позиція - це пенсії. У нас 11 млн пенсіонерів - їм потрібно платити пенсії?.. Індексація пенсій - це закладений механізм у законі... На наступний рік додатково Пенсійному фонду потрібні 59 млрд грн, щоб виконати всі ті зобов'язання, які вони на себе взяли. Вони на наступний рік не збільшують дотацію Пенсійному фонду ні на гривню. А за рахунок ЄСВ воно зросте лише на 31 млрд грн. У них дефіцит 30 млрд грн на виплати пенсій".

Читайте також: Бюджет-2022: економіст вказав на проблему з пенсіями та субсидіями

"Четверта позиція - це субсидії. У когось є сумніви в тому, що підвищаться тарифи з 1-го травня? У меморандумі МВФ чітко прописано - з 1 травня більше регулюватися ціна на газ не буде. Відповідно підвищиться тариф на газ, тепло, гарячу воду. Тарифи виростуть? Виростуть. Це означає, що субсидій потрібно буде більше? Потрібно буде більше. І ключовий момент - 40% наших громадян офіційно платять внески в Пенсійний фонд із мінімальної зарплати. На наступний рік мінімальна зарплата зростає на 200 грн, або на 3%. Навіть офіційний рівень інфляції показує, що ці люди опиняються нижче плінтуса", - розповів Рева.

Нагадаємо, у четвер, 2 грудня, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – в цілому. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті-2022 закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року.