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Курс валют: долар і євро знову подорожчали Нацбанк встановив новий курс валют, згідно з яким гривня продовжує "падати"

До кінця поточного тижня популярна в Україні іноземна валюта знову підросла в ціні. Національний банк України оголосив курс валют на 3 грудня 2021 року.

Так, згідно з повідомленням пресслужби регулятора, сьогодні в Україні американський долар подорожчав ще на 6 копійок, а євро "підскочило" на 10 копійок. Таким чином, тенденція до зростання долара США залишається стійкою.

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Отже, 3 грудня в Україні діятиме наступний курс валют:

Долар США - 27,29 грн

Євро - 30,94 грн

Для порівняння нагадаємо, яким був курс долара та євро з понеділка, 29 листопада:

29 листопада

30 листопада

1 грудня

2 грудня

3 грудня

Зазначимо, минулого тижня долар був найдорожчим 26 листопада (27,03 грн), а найдешевшим - 22 листопада (26,57 грн).

Євро як і долар найдорожчим був 26 листопада (30,34 грн), а найдешевшим - 22 листопада (29,90 грн).

Раніше політолог Дмитро Співак зазначив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки по кредитах стануть вищими, і ми будемо більше витрачати гроші на погашення кредитів. Біднішими стануть всі", - сказав він.