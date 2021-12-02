16:04, Сьогодні

Бюджет-2022: економіст вказав на проблему з пенсіями та субсидіями Держбюджет може зажадати розширень для виплати пенсій і субсидій на ЖКГ, вважає експерт

В Україні парламент проголосував за держбюджет на 2022 рік. На що може йти менше грошей з тих програм, які існують у нас сьогодні, розповів у програмі "Сьогодні день" на телеканалі "Україна 24" економічний експерт Данило Монін.

За словами експерта, бюджет може бути виконаний з меншим дефіцитом, проте є питання до фінансування пенсій і субсидій ЖКГ.

"Бюджет зібраний зі збільшенням на 55 млрд грн. Я його вважаю реалістичним. До того ж, я вважаю, що він буде виконаний з меншим дефіцитом... Але є дві статті, за якими у мене є великі питання. Це пенсії, на які, за моєю оцінкою, не вистачить 30 млрд, і доведеться у вересні розширювати бюджет. Також велике питання щодо виплат субсидій по ЖКГ, які залишилися на рівні 38 млрд, а поточного року навіть вже 47 млрд грн передбачили, розширили бюджет", — сказав Монін.

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Економіст зазначив, що в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ситуація з коливанням цін на газ, наприклад, не врахована.

"Я думаю, що з урахуванням того, що в меморандумі з МВФ взагалі не регулюється ціна домогосподарствам і поточна ціна в 1100 доларів за газ, то, вибачте, наступного року може знадобитися ще 50 млрд грн, або ж вони не будуть виконувати меморандум з МВФ", — сказав експерт.

Нагадаємо, у четвер, 2 грудня, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – в цілому. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року

Раніше народний депутат Валентин Наливайченко розкритикував ключові показники в прийнятому бюджеті, зокрема щодо пенсій, зарплат та інфляції.

"Інфляція вже більше 11%. ...Це вдарило по українцях, вони почали менше отримувати. Ціни, навпаки - зросли на 20-30%. Тому ми вимагаємо від уряду: стримуйте ціни, знижуйте платіжки й зробіть так, щоб люди отримували напряму пільги, які їм належать. Якщо зняти пільги з влади - це мінімум доплата до кожної пенсії 5% тут і зараз. 10% доплати до пенсії - ліквідація різних годівниць, відмивання грошей і невиправданих витрат на всілякі невиправдані проєкти", - зазначив він.