14:44, Сьогодні

Бюджет-2022 є проєктом бідності: нардеп пояснив цифри "Україна - не тільки й не стільки проєкти президента, скільки громадяни України"

В ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Валентин Наливайченко розповів, що не так із прийнятим у другому читанні проєктом державного бюджету.

"Проголосований проєкт державного бюджету на 2022 рік - знову проєкт бідності й бідних громадян України. Він нічого доброго Україні не дає. Україна - не тільки й не стільки проєкти президента, скільки громадяни України, соціальні проєкти. І найголовніше - щоб запрацювали заводи, а не навпаки. А забирати в одних і ремонтувати асфальт... Ми не проти ремонту доріг, але не тільки ремонтом доріг має жити влада. Це кошти платників податків і вони мають право отримувати їх назад у вигляді доплат, преференцій, пільг тим, хто працює: пенсіонерам, студентам тощо", - сказав він.

Також депутат прокоментував ідею президента роздати 1 тисячу гривень вакцинованим українцям:

"Потрібно не дурити людей, а виплачувати напряму. І це буде нормальний хід. Кожен, хто вакцинувався, має отримати живі гроші. Ці гроші потрібні кожному громадянину, адже в сім'ях, на жаль, досі хворіють. А лікування коштує мінімум 20 тисяч гривень. Ми це проходили. Дайте хоча б тисячу гривень, але чесно, а не на спортзали чи інше".

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Наливайченко розкритикував ключові показники в ухваленому бюджеті, зокрема щодо пенсій, зарплат та інфляції.

"Інфляція вже більш як 11%. ...Це вдарило по українцях, вони почали менше отримувати. Ціни, навпаки - зросли на 20-30%. Тому ми вимагаємо від уряду: стримуйте ціни, знижуйте платіжки й зробіть так, щоб люди отримували напряму пільги, які їм належать. Якщо зняти пільги з влади - це мінімум доплата до кожної пенсії 5% тут і зараз. 10% доплати до пенсії - ліквідація різних годівниць, відмивання грошей і невиправданих витрат на всілякі невиправдані проєкти", - зазначив він.

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Нагадаємо, у четвер, 2 грудня, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Підтримали його 264 нардепи у другому читанні та 268 – загалом. Свої голоси віддали переважно "Слуги народу", "За майбутнє" та "Довіра".

До бюджету додатково заклали 25 млрд грн на інфраструктуру. Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. У порівнянні з першим читанням, доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету становитиме 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Також у бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець року