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Прорив у зеленій енергетиці Британії: вчені приборкали енергію хвиль На тестування було виділено 3 мільйони фунтів стерлінгів

У Великій Британії успішно випробували прототип морської електростанції, повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24"

На тестування виділили 3 мільйони фунтів стерлінгів. Пристрій провів у морі майже півроку і витримав хвилі висотою понад 2 метри. Тепер установку перевезуть до Оркнейських островів. Цей регіон Сполученого Королівства відомий активним розвитком "зеленої енергії".

Там електростанцію підключать до підводної батареї, яка живитиме стратегічно важливі підприємства.

Раніше стало відомо, що Велика Британія планує створити сучасний центр відновлюваної енергії. Там поставлять вітряки, сонячні електростанції та вироблятимуть чистий водень. А вже через 15 років Британія планує повністю відмовитися від викопного палива та задовольняти потреби країни лише зеленою генерацією.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія побудує цілий острів із чистою екосистемою. Це буде мегаполіс нового покоління, оснащений роботами, космічними технологіями та штучним інтелектом. Будівництво планують завершити до 2030 року.

Крім того, Китай на шляху до зеленого майбутнього планує в найближчі 40 років покрити половину потреби в електриці енергією сонця. До цього часу екологічні кіловати стануть дешевшими за вугільну генерацію — кВт-год коштуватиме менше ніж 2,5 центи. Такими є результати спільного дослідження британських та китайських учених.