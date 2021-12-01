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Українці платять двічі – Співак засмутив стрибком цін "Наприкінці лютого на початку березня країна відчує серйозне підвищення цін"

В ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак пояснив, чому в Україні серйозно дорожчають продукти харчування.

"Доволі високі - до 50% мита на масло і цукор про що говорять? Колись може це і було виправдано, запровадження таких високих мит, щоб підняти вітчизняного виробника. Але в сьогоднішній ситуації - це вбиває ринок. Імпорт сюди прийти не може - їм це невигідно, наші вітчизняні агробарони піднімають ціни досі", - каже він.

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За словами Співака, зростання цін на продукти харчування відбувається на тлі того, що держава виділила близько 3 мільярдів гривень дотацій агропромисловому комплексу.

"А для чого? Я так розумію для того, щоб у складні часи всі ці агрофірми утримували ціни на продукти харчування. Інакше ми з вами двічі платимо з кишені – через державний бюджет дотацій агробаронам, які крутять ціни та заробляють утричі", - зазначив політолог.

Також Співак натякнув на те, що в Держрезерві нема запасів, що теж впливає на ринкові ціни.

"Держрезерв - це запаси, у тому числі продовольства, на такі випадки: військові речі, пандемія, криза і так далі. Ось для чого потрібен держрезерв - щоб можна було якось балансувати", - сказав телеведучий.

Також журналіст пояснив, для чого в Україні створювалася Є така "Державна продовольча зернова компанія".

"Суть ось у чому: вони мають закуповувати продовольство тоді, коли це вигідно за найдешевшими цінами, щоб під час кризи утримувати ціну на певному рівні. Компанія не працює, держрезерв порожній, корупція тотальна, агробарони вивозять із країни все, що завгодно. За увесь 2020 рік агрохолдинги сплатили 16 мільярдів гривень податків, при тому що 3 мільярди ми платимо дотації з власної кишені", - зауважив він.

Експерт прогнозує, що вже на початку 2022 року українці відчують значний стрибок цін на всі продовольчі товари.

"Сюди якщо додати об'єктивну ситуацію з газом, то, звісно, економіка має інерцію свою та інертність. Тому наприкінці лютого на початку березня країна відчує серйозне підвищення цін практично на всі продукти харчування", - заявив Співак.

Раніше своє пояснення щодо подорожчання продуктів в Україні озвучував в ефірі телеканалу "Україна 24" голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривоніс.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар у них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їх спробами збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні, значною мірою виробників мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.