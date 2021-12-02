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Долар продовжує зростати: новий курс валют від НБУ на 2 грудня Гривня трохи зміцнилася щодо євро, але продовжила падіння з урахуванням курсу американського долара

Українська національна валюта продовжує знецінюватися щодо ціни на долар США. Якщо ж брати новий курс євро, то стосовно цієї валюти гривня трішечки "підросла".

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України. Так, 2 грудня, американський долар подорожчав на 2 копійки, а ось євро подешевшав на 8 копійок.

Таким чином, сьогодні в Україні діятиме наступний курс валют

Долар США - 27,23 грн

Євро - 30,84 грн

Для порівняння нагадаємо курс долара і євро в понеділок, 29 листопада:

29 листопада

30 листопада

1 грудня

2 грудня

Зазначимо, минулого тижня долар був найдорожчим 26 листопада (27,03 грн), а найдешевшим - 22 листопада (26,57 грн).

Євро, як і долар, найдорожчим був 26 листопада (30,34 грн), а найдешевшим - 22 листопада (29,90 грн).

Варто нагадати, що коливання гривні раніше прокоментував на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак. Експерт повідомив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

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"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге - після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки за кредитами стануть вищими, і ми більше витрачатимемо грошей на погашення кредитів. Збідніють усі", - сказав Співак.