14:42, Сьогодні

Економічний паспорт: скільки зможуть отримати українці від доходів за надра "У світі є такі приклади"

Під час запровадження економічного паспорта українця, який анонсував президент України Володимир Зеленський, можуть бути різні розрахунки, заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Коли ми говоримо про економічний паспорт українця, це означає, що частинка ренти, яка сьогодні надходить до державного бюджету, буде направлятися на персоніфіковані рахунки дітей, народжених з відповідної дати. Якщо порахувати, скільки це буде, то є різні розрахунки, але приблизно це буде виходити - за весь період (скажімо, з народження до 18-и років) - від 10 до 12 тисяч гривень - на тому рахунку може таким чином акумулюватися", - сказав він.

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"Допоможе це дитині? Ну, можливо, допоможе. Зменшить це надходження в державний бюджет від сплати рентної плати? Безперечно - однозначно так буде. У світі є такі приклади... але там ціни й цифри трошки інші", - розповів економіст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував запровадження "економічного паспорта українця" – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

"До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Досягнувши повноліття, діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що кошти на "економічному паспорті українця" з’являться завдяки прийнятому 30 листопада податковому закону № 5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.