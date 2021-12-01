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Скандал із зеленою енергетикою: Співак розповів про ризики для України "Які інвестиції сюди прийдуть"?

Ситуація з невиплатою 3 млрд грн енергетичної компанії ДТЕК за вироблену зелену енергію може призвести до того, що інвестори перестануть вірити Україні та не інвестуватимуть гроші в економіку. Про це заявив у програмі "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

"Ці 3 мільярди поки що лежать. Але якщо їх витратять кудись у інший бік - це державний злочин. І ось ці люди-тимчасовики рано чи пізно сядуть на лаву підсудних", - сказав він.

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Співак зазначив, що через цей скандал Україна ризикує втратити довіру європейських та світових інвесторів.

"Лягають не акції конкретної компанії - лягають акції, капіталізація та довіра до України, як до держави. Які інвестиції сюди прийдуть, коли європейці кажуть: Ви там що, отямилися? Це не ваші гроші, ви повинні були їх чітко спрямувати на погашення боргів перед "зеленими інвесторами".

Зазначимо, що 15 листопада пресслужба ДТЕК ВДЕ заявила, що загальна заборгованість перед компанією за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн. У пресрелізі зазначалося, що компанія заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості "зеленої генерації", а також вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі в цій схемі в. о. директора ДП "Гарантований покупець "Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова і вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за електроенергію", — йдеться в заяві ДТЕК ВДЕ.

Рішення уряду може мати серйозні наслідки для України, заявив, своєю чергою, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Мова йде про понад 10 мільярдів євро інвестицій. Якесь чергове волюнтаристське рішення матиме дуже серйозні наслідки для держави, тому що на ринку альтернативної енергетики склалася глибока криза ще з початку минулого року. Накопичилися борги у розмірі понад 20 мільярдів гривень, і ці борги уряд пообіцяв сплатити повністю. Уряд мав це зробити ще на початку поточного року. Було відповідне зобов'язання українського уряду, воно було закріплено законом, який був проголосований Верховною Радою та підписаний президентом. Але цього не сталося, борги залишилися в дуже великих обсягах", - сказав нардеп.