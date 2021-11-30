23:20, Вчора

Що буде з пенсіями українців – невеселий прогноз експерта Влада штучно скорочує кількість пенсіонерів, зазначив Дмитро Співак

Внаслідок нового етапу пенсійної реформи десятки тисяч 60-річних українців з 1 січня не зможуть вийти на пенсію.

Про це заявив в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"З 1 січня 2022 року в нашій пенсійній реформі прописані наступні речі - нам же кажуть, що ми пенсійний вік не підвищуємо, ми тільки підвищуємо робочий стаж. Вік, звісно, ​​ні - до 65-ти не встиг, отже до 80-ти. Скільки живуть, 67? Неважливо, до 80-ти. З 1 січня посилюються норми робочого стажу для отримання пенсії та виходу на пенсію 60-річних. З 1 січня 2022 року десятки тисяч людей не зможуть вийти на пенсію та отримати свою "подачку" - адже це не пенсія, це подачка для виживання, щоб з голоду не померти... Там уже піде, що якщо менше 19 років стажу, то вже не 60, а 63 роки, а може навіть 65. Вони до 2024 року й надалі хочуть продовжувати цей робочий стаж – 20, 25, 30 років", - зазначив політолог.

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Співак нагадав, що у 90-х роках багато українців працювали неоформленими.

"Це не провина людей, так країна жила. Що ж ви, гади, робите? Замість того, щоб запустити економіку, зробити реальну пенсійну реформу, наповнити Пенсійний фонд, паралельно із солідарною пенсійною системою створювати накопичувальну пенсійну систему, паралельно з цим створювати механізми, щоб збільшити прожитковий мінімум... Натомість вони штучно скорочують кількість пенсіонерів. Відповідно до їх алгоритму, люди мають виходити на пенсію після 70-ти. А далеко не кожен пенсіонер в Україні, особливо у сільській місцевості, доживає до цього віку", - наголосив він.

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Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року в Україні зміняться вимоги до страхового стажу для отримання пенсії 60-річними. Нині його мінімальна тривалість зараз становить 28 років, коли із зарплати співробітника виплачувались відрахування до Пенсійного фонду.

2022 року українці зможуть вийти на пенсію, якщо у 60 років матимуть стаж від 29 років; у 63 роки за стажу від 19 до 29 років; у 65 років за стажу від 15 до 19 років.

Люди, які не мають 15 років офіційного трудового стажу, матимуть змогу після досягнення 65 років розраховувати лише на соціальну пенсію, яка сьогодні становить 1854 грн.