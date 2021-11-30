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Курс валют в Україні на 30 листопада: гривня продовжує знецінюватися Тенденції подорожчання долара і євро збереглися поточного тижня, повідомляє НБУ

Долар і євро в Україні продовжують набирати в ціні. Нове падіння гривні щодо двох популярних валют зафіксував Національний банк України (НБУ).

Так, у вівторок, 30 листопада, Долар США і євро набрали в ціні ще 7 копійок. Таким чином, сьогодні в Україні діятиме наступний курс валют:

Долар США - 27,17 грн

Євро - 30,65 грн

Для порівняння нагадаємо курс долара і євро в понеділок, 29 листопада:

Зазначимо, минулого тижня долар мав найвищу ціну 26 листопада (27,03 грн), а найнижчу - 22 листопада (26,57 грн).

Євро був "найдорожчим" 26 листопада (30,34 грн), а "найдешевшим" (як і долар) - 22 листопада (29,90 грн).

Нагадаємо коливання вартості в Україні американського долара і євро, починаючи з минулого понеділка:

22 листопада

23 листопада

24 листопада

25 листопада

26 листопада

Варто нагадати, що коливання гривні раніше прокоментував на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак. Експерт повідомив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

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"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге. Після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки за кредитами стануть вищими, і ми більше витрачатимемо грошей на погашення кредитів. Збідніють усі", - сказав Співак.