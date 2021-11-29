18:29, Сьогодні

Глава Мінфіну Марченко сказав, чи піде він у відставку Сергій Марченко нагадав, що йому потрібно виконати бюджет-2021

Міністр фінансів Сергій Марченко спростував чутки щодо своєї можливої відставки після ухвалення держбюджету-2022.

На відповідне запитання телеканалу "Україна 24" міністр заявив:

"У мене такої інформації немає. Мені треба виконати бюджет, ще залишається бюджет 2021 року. Тож працюємо".

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Нагадаємо, 29 листопада у Києві відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому народні депутати планують обговорити основні положення держбюджету-2022 з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Також вони обговорять законопроєкт №5600 про підвищення деяких акцизів та зборів; №6297 про виділення з держбюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу в період карантину; №6298 – про надання додаткових коштів на місцеві дороги.

Зазначимо, що Сергія Марченка називали серед міністрів, які нібито можуть бути відправлені у відставку.

Зокрема, нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко заявляв в ефірі телеканалу "Україна 24", що "перший, хто може піти з посади – міністр фінансів".