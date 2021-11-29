16:02, Сьогодні

Росія вже несе економічні втрати: політолог про ймовірне вторгнення в Україну Політолог пояснив, чому Україна повинна активно готуватися до можливого вторгнення Росії

Україна має бути повністю готова до нового вторгнення російських збройних сил. Від цього залежить, чи нападає РФ на Україну, чи ні. Про це повідомив в токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Сергій Таран.

Він вважає, що Кремлю невигідно економічно здійснювати нові військові дії щодо України. Однак, на думку політолога, економічної вигоди війни з Україною для Росії не було впродовж останніх 8 років, проте вона цю агресію проводить.

"Вже 8 років Путін веде війну, яка економічно йому точно не вигідна. Але він її веде. Тому міркування про те, що економічно йому не вигідно зараз розширювати агресію, не працює, тому що, якби він думав про економіку і про своїх громадян, то він давно б вивів війська з Донбасу, зняв би санкції, і розвивав би свою економіку", - вважає Таран.

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Політолог також поділився точкою зору, наскільки реальна сьогодні загроза російського вторгнення.

"Чи нападе він, чи ні? Це абсолютно залежить від того, наскільки Україна продемонструє здатність захищатися. Якщо зараз буде підготовка до даної можливої агресії, збори територіальної оборони, зміни до бюджету, і якщо Путін побачить, що ціна агресії буде високою - він не буде нападати. "Хочеш миру - готуйся до війни". Якщо ми зараз будемо готуватися до війни, ось якраз цієї великої війни й не станеть", — підкреслив Таран.

Варто зазначити, що до коментаря політолога на телеканалі "Україна 24" було проведено онлайн-опитування, в якому глядачів запитували про те, чи наважиться Путін на повномасштабне вторгнення в Україну. На момент оцінювання ситуації Сергієм Тараном, 78% опитаних сказали, що ні, Путін не наважиться. При цьому 22% опитаних мають протилежну думку.

Своєю чергою, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер вважає, що ймовірність нападу РФ на Україну висока. За словами експерта, найбільша небезпека загрожує Україні з середини січня.

"Зимова кампанія, коли замерзне грязь і можна буде обходити з флангів українські збройні сили, — це десь друга половина січня, початок лютого. Це як у 2015 році, коли у другій половині січня розпочався спочатку Донецький аеропорт, потім Дебальцеве, та у лютому закінчилося. Якщо навіть нічого не станеться цього зимового періоду, прийде літній період. З кожним місяцем ймовірність конфлікту наростає, це просто факт", — сказав він.