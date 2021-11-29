14:35, Сьогодні

Ціни на продукти продовжують зростати — експерт пояснив причини Фахівець розповів, де більше підвищують ціни та навіщо продають продукти по акції

Чому зростають ціни на продукти, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар у них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їх спробами збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні, значною мірою виробників мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.

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Також експерт відповів, чому мережі часто продають продукти по акції.

"Тут дві сторони, цей маркетинговий хід змушує вас постійно ходити в один і той же магазин для порівняння ціни та швидкого вибору товарів, які ви вже побачили, що на них скоро буде акція. Тобто вас змусили ще раз прийти. Другий момент — що у середньому рівень цін усього супермаркету несуттєво змінюється, якісь товари подорожчали, якісь подешевшали. А ви як покупець ходите та шукаєте, що подешевшало", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що газова криза змушує виробників змінювати ціни на свою продукцію. Українські пекарі анонсують подорожчання хліба Він може зрости в ціні на 20, а то й 30 відсотків. Такий прогноз озвучив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%, не виключено, що новий етап буде з нового року", - сказав він.