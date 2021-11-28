13:05, Сьогодні

"Не думають про людей і майбутнє" - нардеп назвав серйозну проблему з металобрухтом "Європа забороняє вивіз лому, бо розуміє, що все нове виробництво металопродукції залежить від того, наскільки це виробництво забезпечене металобрухтом", - сказав нардеп

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Роман Соха.

«В ЄС керівники держав думають про своїх людей. Я спілкувався з металургами на «Дніпроспецсталі». Сьогодні там люди перебувають на чотириденці, а деякі цехи будуть відправляти (у відпустку – ред.) за власний рахунок. Частково на все це впливає відсутність сировини, металобрухту. Це ганьба. Ми заходимо в опалювальний сезон, колосальні суми за комуналку. У людей панічні настрої», - заявив нардеп.

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«Що стосується екології, політики декарбонізації, Україна взяла на себе зобов’язання скоротити викиди вуглеводню на 65%. Європа зараз забороняє вивіз лому, бо чітко розуміє, що все нове виробництво металопродукції залежить від того, наскільки це виробництво забезпечене металобрухтом. Тому Європа забороняє вивіз, думаючи про майбутнє. Ми, виходить, про майбутнє не думаємо, і про людей ми не думаємо також», - додав Соха.

Він наголосив, що рішення треба приймати невідкладно – або підвищення акцизу, або заборона експорту, щоб українські промислові підприємства були повністю забезпечені цією сировиною.

Український металобрухт має залишатися в Україні. З таким закликом вітчизняні промисловці звертаються до влади. Вони наголошують, що вивозити лом вже заборонив Євросоюз, адже це сировина, яка необхідна європейським металургам для зниження викидів вуглекислого газу. Тепер аби експортувати металобрухт з ЄС потрібно отримати дозвіл регулятора. В Україні ж інша ситуація. Влада відмовляється підвищити експортне мито на металобрухт або заборонити взагалі його експорт. Мовляв, це суперечить угодам з ЄС.

Через масове вивезення лому з України він вже став дефіцитним, сталь неможливо виплавити без використання лому. Його нестача загрожує зупинкою металургійних виробництв. Через це до кінця року бюджет може недоотримати 1,5 млрд доларів валютної виручки. Окрім того, використання лому дозволяє знизити викиди, а отже покращує екологічну ситуацію. Українські промисловці просять владу запровадити мораторій на експорт лому з країни і нагадують: завдяки переробці лому всередині країни бюджет отримає набагато більше грошей, аніж у разі вивезення цієї сировини за кордон.

Раніше в ефірі програми токшоу «Сьогодні» на телеканалі «Україна 24» керівник аналітичного центру CMD Ukraine Ігор Гужва заявив, що через низьке мито на експорт металобрухту Україна недоотримує кошти в бюджет, а також втрачає можливість вигідних контрактів на поставку сталі до США:

«Ситуація зараз найбільш загрозлива, мабуть, за останні 10 років у сфері металургії. Справа в тому, що нині в світі ціни на брухт чорних металів зросли майже вдвічі. Якщо рік тому ціни були 250-350 доларів за тонну, то зараз ціна – більше 500 доларів за тонну. Це зумовлено тим, що більшість країн світу на сьогодні забороняють експорт металобрухту або в той чи інший спосіб обмежує експорт. В Україні ж ситуація – двадцятикратне зростання експорту металобрухту. Якщо за весь минулий рік ми експортували 17 тисяч тонн металобрухту, то на сьогодні ми експортували вже понад 500 тисяч тонн. І якщо ситуація не зміниться, то ми ризикуємо цього року експортувати 1 млн тонн. Це найбільший показник за останні 5 років. Це означає, що металургійні підприємства взагалі втратять можливість виробити близько 10 млн тонн сталі».