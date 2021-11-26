20:48, 26 листопада

Скандал з ДТЕК пов'язаний з особистою неприязню президента - Співак Дмитро Співак розповів про жорсткі наслідки скандалу із зеленою енергетикою

Ситуація з несплатою послуг енергетичній компанії ДТЕК, яка виробляє також і зелену енергію, знизить рейтинг України ще на кілька позицій. Про це заявив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведучий і політолог Дмитро Співак.

Він повідомив, що міжнародні інвестори не будуть через скандал із зеленою енергетикою вводити в Україну свої кошти.

"ДТЕК - це компанія, яка в тому числі займається зеленою енергетикою. І через свою особисту неприязнь президент просто знизив ще на кілька сходинок рейтинг України в очах європейських інвесторів. Що сталося? Прийшли європейські гроші, не наші гроші, ми повинні були розрахуватися з інвесторами зеленої енергетики. Розрахувалися з усіма, крім однієї компанії. І миттєва реакція фінансового західного ринку - знизилася вартість акцій цінних паперів, а це значить, що підвищилася на 20% можливість дефолту, миттєво пішов вгору курс долара, ми все це бачимо в обмінних пунктах. А це значить, що сюди не прийдуть інвестиції, серйозні системні західні інвестиції... Жодні інвестиційні "нянечки" вам не допоможуть, а це означає, що з України буде виводитися чергова порція грошей. Тоді скажіть мені, що тут стоїть на чолі - державна позиція президента, чи бажання помсти? Ось нехай народ України й відповість на це запитання", - сказав Співак.

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Раніше Співак розповів, що через падіння котирувань на цінні папери європейські фонди втратили $15 млн

"Щобільше, постраждають європейські інвестиційні фонди, які придбали цінних паперів на $825 млн, а оскільки котирування впали, сьогодні вони коштують $810 млн. За тиждень європейські фонди втратили $15 млн. Нас вже зневажають!" - сказав політолог.

Зазначимо, що 15 листопада пресслужба ДТЕК ВДЕ заявила, що загальна заборгованість перед компанією за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн. У пресрелізі зазначалося, що компанія заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості "зеленої генерації", а також вимагає проведення негайного розслідування дій посадовців.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі в цій схемі в. о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова і високопосадовців, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за електроенергію", — йдеться в заяві ДТЕК ВДЕ.