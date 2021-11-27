09:57, Вчора

Курс валют в Україні на 29 листопада: євро і долар "злетіли" ще вище В Україні нове подорожчання долара і євро - курс валют від НБУ на 29 листопада

Популярна валюта в Україні з понеділка стане ще дорожчою. Нацбанк (НБУ) встановив новий курс валют на 29 листопада.

Як відомо, в цей вікенд, 27 і 28 листопада, курс американського долара і євро залишився без змін, зберігши параметри курсу на 26 листопада. Серйозний стрибок валюти запланований на 29 листопада.

Так, згідно з повідомленням пресслужби НБУ, в понеділок долар подорожчає на 7 копійок, а ось євро "зробить крок" відразу на 24 копійки вгору.

Таким чином, 29 листопада в Україні діятиме наступний курс валют:

Долар США - 27,10 грн

Євро - 30,58 грн

Нагадаємо коливання вартості в Україні американського долара і євро, починаючи з цього понеділка:

22 листопада

23 листопада

24 листопада

25 листопада

26 листопада

На цьому тижні долар мав найвищу ціну 26 листопада (27,03 грн), а найнижчу - 22 листопада (26,57 грн).

Євро на цьому тижні був "найдорожчим" 29 листопада (30,34 грн), а "найдешевшим" (як і долар) - 22 листопада (29,90 грн).

Варто нагадати, що коливання гривні раніше прокоментував на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак. Експерт повідомив, що падіння гривні може бути пов'язане зі скандалом у секторі зеленої енергетики, згідно з яким енергетичній компанії ДТЕК Україна не заплатила 3 млрд грн.

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"Кожен з 40 млн громадян України постраждає. Перше - катастрофічна реакція всього фінансового і політичного європейського світу. Друге. Після заяви всіх фінансових інституцій загроза дефолту в Україні зросла на 20%. Котирування цінних паперів впали на 5%. Гривня падає, ви цього не можете не помітити. А якщо котирування впали, то і відсотки за кредитами стануть вищими, і ми більше витрачатимемо грошей на погашення кредитів. Збідніють усі", - сказав Співак.