16:25, 26 листопада

Як захистити Україну від Путіна: економіст назвав несподіваний спосіб Бізнес перебуває в страху в очікуванні посилення агресії РФ, зазначив Андрій Длігач

Україна має концентруватися на розвитку інноваційної економіки і залученні інвестицій, щоб знизити ризики відкритої військової агресії з боку президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив доктор економічних наук Андрій Длігач.

"Бізнес перебуває в страху в очікуванні посилення агресії Російської Федерації, посиленні гарячої війни. Саме це і є ціллю наших ворогів - зробити так, щоб бізнес відкладав рішення, щоб держава намагалася врятуватися, концентрувалася на безпеці, а не на розвитку. Бізнес має саме зараз інвестувати в зростання, в інновації. Саме зараз високі ризики війни, і, щоб їх знизити, ми маємо зростати", - заявив економіст.

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На думку Длігача, для України "це єдиний спосіб" зменшити військову загрозу.

"Ми маємо саме в Україні розвивати виробництво і бачити для нас великі ринки - Танзанія, Уганда, Нігерія, Ефіопія, Індія, Близький Схід. Ми маємо допомагати Саудівській Аравії й Катару створювати зони продовольчої безпеки для їхніх країн в Україні... Це стрімко збільшило б безпеку самої України, якщо б ми робили контраверсійні, інноваційні, нестандартні кроки. Саме цим ми маємо займатися, а не будівництвом доріг", - сказав він.

Експерт додав, що Україна сьогодні не скористалася зростанням світових цін на експортні продукти.

"Україна традиційно проїдає ті можливості, які дає тимчасово світ. Ми інвестуємо не там, де створюється додаток до ВВП, не там, де стрімко зростає економіка. Ми інвестуємо в дороги, хоча дороги не стимулюють прямі іноземні інвестиції, не стимулюють розвиток інших галузей. Треба інвестувати в інноваційні галузі, в створення технологічних парків і так далі", - заявив він.

Раніше політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", як президент РФ Володимир Путін намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу в російську економіку.

"Путін переслідує принцип експансії військової, торговельної, економічної. Він чудово розуміє, що це дуже серйозна сировинна база для збільшення внутрішньо валового продукту Росії. Для нього, крім оптимізації витрат, які він витрачає на утримання цих територій, дуже важливо провокувати економічне зростання", - вважає він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".