12:49, 26 листопада

Підвищення пенсій: ексміністр розповів, що не так із новими виплатами "Те, що станеться з 1 грудня, робилося до Зеленського"

Підвищення пенсій українцям з 1 грудня могло бути набагато більшим, якби уряд переказав частину грошей із ремонту доріг на пенсійне забезпечення. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" ексглава Мінсоцполітики Павло Розенко.

"Раз на пів року підвищується пенсія на 80 гривень – це те, чого він домагався, коли йшов на президентство? Це те, що він обіцяв людям (Володимир Зеленський, ред.)? Напевно, влада має нам розповісти, наскільки те, що зараз відбувається у пенсійному забезпеченні, відповідає потребам простих людей. Те, що станеться з 1 грудня, робилося до Зеленського. Це просто виконання закону про прожитковий мінімум, загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке було ще до Зеленського", - сказав він.

При цьому Розенко вважає, що розмір пенсій можна було б збільшити за рахунок грошей, які виділила держава на масштабний ремонт доріг.

"Пенсія - похідна від зарплат і сплати внесків. У нинішніх умовах я не знаю, наскільки можна було б підняти (пенсії,- ред.). Думаю, що можна було б підняти, якщо частину коштів, які закопуються сьогодні в дороги, можна було б перерахувати до Пенсійного фонду", - зазначив Розенко.

Також він озвучив свою думку щодо накопичувальної системи нарахування пенсійних виплат, яку сподівається запровадити уряд. На думку ексміністра, наразі українська влада має забезпечити стабільність нині діючої пенсійної системи.

"Питання у тому, що МВФ говорить уряду сказати людям, як сьогодні вижити на пенсії і що робити тим, хто старше 35 років, які вийдуть на пенсію через 5, 10, 15 років. Ви маєте забезпечити стабільність нині діючої пенсійної системи сьогодні. Це питання пріоритетів. Питання у тому, як наповнити Пенсійний фонд сьогодні, щоби підвищувати пенсії не на 80 гривень, а забезпечити достойне життя українським пенсіонерам", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Ексміністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як реформа вплине на пенсії українців.

"В Україні сьогодні 24 млн осіб працездатного віку і трошки менше 11 млн пенсіонерів. У нас співвідношення одне з найкращих в Європі. Якщо порівняти нас з Японією, то в нас в рази краще демографічне співвідношення, ніж в Японії. Але в цих країнах немає проблем з пенсійним забезпеченням, а в Україні є. З 24 млн людей працездатного віку платить внески до Пенсійного фонду 10 млн. За 3 млн платить держава, таким чином у нас близько 13 млн є. Інші - 11 млн людей - не сплачують нічого... Яке може накопичення йти, коли в них навіть не сплачуються внески для базової пенсії?" - підкреслив він.