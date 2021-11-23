11:05, 23 листопада

Зелена енергетика: Саудівська Аравія побудує цілий острів із чистою екосистемою Архітектори кажуть - це буде мегаполіс нового покоління

Саудівська Аравія облаштовує чисті міста: штучний острів площею як Київ побудують біля узбережжя Червоного моря. Живитиметься він винятково зеленою енергією. Про це йдеться в ефірі програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Архітектори кажуть - це буде мегаполіс нового покоління, оснащений роботами, космічними технологіями та штучним інтелектом. Будівництво планують завершити до 2030 року.

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Скільки коштуватиме такий проект поки не розголошують.

Тим часом Індія та Велика Британія створять єдину енергетичну систему та заповнять її сонячними кіловатами.

Такий проєкт було представлено під час кліматичного саміту у Глазго. До єдиної мережі підключаться ще 140 країн. Вона працюватиме безперебійно, тобто сонячні кіловати будуть доступні цілодобово. Якщо в одному куточку планети похмуро, то струм ітиме мережею з іншої країни, де в цей час сонячно.

А Китай на шляху до зеленого майбутнього планує в найближчі 40 років покрити половину потреби в електриці енергією сонця. До цього часу екологічні кіловати стануть дешевшими за вугільну генерацію — кВт-год коштуватиме менше ніж 2,5 центи. Такими є результати спільного дослідження британських та китайських учених.