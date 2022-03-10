Украинские медиагруппы расширяют вещание на русском языке
В Украине запускается новый телевизионный проект
При поддержке Президента Украины Владимира Зеленского, Министерства культуры и информационной политики, Национального совета телерадиовещания Украины, медиагруппы "Медиа Группа Украина", "StarLightMedia", "1+1 media", "InterMediaGroup" и государственная "Мультимедийная платформа иновещания Украины" запускают телевизионный совместный проект "FREEДОМ".
Цель проекта – создание информационного продукта, рассчитанного на русскоязычную аудиторию в военный период, в том числе на российские оккупационные войска.
Трансляция пройдет на государственном телеканале "UATV", программное наполнение канала будет составлять оригинальные программы производства медиагрупп.
Эфир стартует сегодня, 10 марта, в 21.00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7.
Включайте канал "UATV" на спутнике, в сетях IPTV и на YouTube.
Спутниковое вещание будет доступно зрителям всей Европы и части Российской Федерации.