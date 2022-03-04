21:54, 4 марта

"Украина 24" расширяет мировое покрытие и вытесняет российскую пропаганду Телеканал транслируют американские сервисы и крупные европейские сети

В военное время лидер информационного вещания постоянно работает ради распространения оперативной информации не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Мировых операторов, уже подключивших "Украину 24", стало в разы больше.

Среди тех, кто начал трансляцию "Украина 24" в эти военные дни: ведущие американские OTT-сервисы с линейными каналами (USTVNOW, Sling TV, Kapang US) и крупные европейские телекоммуникационные сети (A1, M7, Orange).

Общий охват "Украина 24" в Польше достиг 10 млн домохозяйств (абонентов). Среди ведущих сетей за последние дни присоединились: Player.pl (1,5 млн), входящий в группу TVN, онлайн сервис компании TVN24.PL, Orange (кабель + IPTV, 660 тыс.) и UPC – крупнейший кабельный оператор Польши (более 1 млн).

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В Канаде с января 2022 года "Украина 24" входит в список иностранных разрешенных вещателей и охватывает такие телекомпании как: VMEdia, River TV, ECG, Rogers, Videotron, CCAP, Cablevision Warwick, Déry Télécom, Cable Axion Haut-Richelieu. Также телеканал распространяется на CCSA – канадскую ассоциацию из 250 мелких операторов.

Мы начали сотрудничество с крупнейшими телеоператорами Грузии (Silknet, Magticom) и Израиля (Hiper Vision). В Индии украинский телеканал распространяется через сервисы компании NEW DELHI TELEVISION. Новые ОТТ операторы, работающие без ограничений по территории - Pzaz TV (tvmucmho.com) и NET1 (Ирландия). А в Болгарии, Черногории и Греции с нами сотрудничают ведущие операторы: VivaCom, A1, Bulsatcom, Neosat DTH, SKAT TV.

Среди европейских бродкастеров, которые добавляют вещание "Украина 24" прямо к эфирам своих новостей, стоит отметить: Polsat News, REPUBLIKA TV (Польша) и TV Nova (Чехия).

Сейчас лидер информационного вещания организует новые подключения почти каждый час и активно борется с российской пропагандой в мире. Мы гордимся партнерами, уже отключившими российское телевещание в своих странах. Благодарны за поддержку Канаде, Болгарии, Португалии, Израилю, Косово и другим странам, решающим вопросы изоляции российского телевещания на государственном уровне.

Продолжаем свою работу и спасибо за выбор по всему миру!