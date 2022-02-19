17:58, Вчера

«Украина 24» установил новый исторический рекорд с начала трансляции 18 февраля лидер информационного вещания «Украина 24» в очередной раз обогнал конкурентов и достиг новых рекордных показателей за все время существования канала.

Новый исторический рекорд телевизионных рейтингов!

Рекордная доля телеканала в крупных городах составила 4,67% (18+50+ вся Украина).

Доля по аудитории 18+ по всей Украине – 4,13%, что также свидетельствует о новом рекорде 2022 года.

За весь день «Украина 24» попал в топ-6 среди всех каналов по Украине по двум аудиториям (18+ и 18+ 50+). По Киеву телеканал занял третье место, уступив только телеканалу «Украина» и ICTV. Доля – 8,57% (18+ Киев)

Также вчера «Украина 24» по аудитории 18+ собрал более половины зрителей от общей доли всех информационных телеканалов.

Показатель «Украина 24» по всей Украине – 50,6%, по аудитории 18+50+ телеканал смотрело – 48,4% зрителей, по Киеву – 48,1%.

Шоу "Свобода слова Савика Шустера" поставило рекорд показателей за всю историю программы и среди всех новостных программ прайма по двум аудиториям. Рейтинг – 2,61%, доля – 7,9% (вся Украина 18+). Программу смотрели 1 млн 779 тыс. зрителей. Суммарный рейтинг шоу на двух каналах медиагруппы (Украина 24 и Украина) составил 6,74%, доля – 20,41% и охват – 4 млн 844 тыс. зрителей.

В 23:45, после "Свободы слова Савика Шустера", телеканал «Украина 24» начал специальный ночной марафон, где ведущие Юрий Бибик и Екатерина Федотенко анализировали актуальные события на Донбассе. Рейтинг проекта составил 1,00%, доля – 7,83% (18+ вся Украина).

По Киеву доля этого марафона достигла 13,83% по аудитории 18+.

«Украина 24» был на втором месте среди всех национальных каналов в слоте ночного марафона 24:00-00:00 и на третьем месте в более широком слоте 21:00-24:00 во время программы «Свобода слова Савика Шустера» (по аудитории 18) + и 18+50+ по всей Украине.

Самые высокие показатели за всю историю программы по двум аудиториям также собрал проект «Большая пятница». Рейтинг – 1,47%, доля – 3,76% (18+ вся Украина) и рейтинг – 1,64%, доля 4,69% (по 18+ 50+).

По киевской аудитории 18+ проект «Большая пятница» с приглашенными гостями Дмитрием Разумковым и Дмитрием Гордоном достиг доли 9,79%, а ток-шоу «Сегодня» с Владимиром Гройсманом – 8,26%. Это вдохновляющие показатели и большая победа лидера информационного вещания.

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