10:37, 18 февраля

Марафон UAразом на каналах "Украина" и "Украина24" посмотрели 6,5 млн зрителей Команда "Новостной Группы Украина" оперативно освещает самые актуальные новости с места событий

16 февраля телеканалы "Украина" и "Украина24" полномасштабно транслировали ряд мероприятий в рамках Всеукраинского телемарафона UAразом ко Дню единения и стали абсолютными лидерами телепросмотра по широкой аудитории.

Канал "Украина" достиг доли 9,16% (аудитория 18+, вся страна) и стал лидером среди ТОП-6 общенациональных каналов. "Украина24" – абсолютный лидер телепросмотра среди всех информационных каналов страны с долей 3,34% (аудитория 18+, вся страна). По показателям канал приблизился к рейтингу ТОП-6 телеканалов. В День единения каналы "Украина" и "Украина24" посмотрели почти 9 млн зрителей.

Аудитория марафона UAразом в слоте 18:40-23:45 составила 6,5 млн украинцев (18+, вся Украина). Суммарная доля каналов "Украина" и "Украина24" составила 13,74%.

В течение всего дня информационная команда "Новостной Группы Украина" оперативно освещала самые актуальные новости с места событий. Телеканал "Украина 24" выходил в эксклюзивные токинги с влиятельными гостями и информационно поддерживал граждан всей страны с целью единства украинского общества и укрепления его устойчивости.

Вместе с ведущими Еленой Кот и Игорем Пупковым новостная команда выходила в регулярные прямые эфиры из выездной студии в г. Мариуполь. Телеканал вживую транслировал ряд мероприятий, посвященных инвестированию в развитие города, расположенного ближе всего из украинских городов к линии разграничения.

Благодарны украинцам за доверие в День единения!

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные за 16.02.2022 предварительные.